وزير الرياضة يتابع آخر تطورات المعمل المصرى لمكافحة المنشطات

اجتمع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، العميد محمد بدوي رئيس المعمل المصرى للكشف عن المنشطات، بحضور الدكتورة إيمان جمعه المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، والدكتور سعيد حسب الله مدير عام الإدارة العامة لعلم النفس الرياضى.

تناول الاجتماع، مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالاعتماد النهائى للمعمل المصرى، وسبل توفير كافة المتطلبات والتطرق إلي الإستعدادات والترتيبات المتعلقة بزيارة وفد لجنة التقييم التابعة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" إلي مصر، بالإضافة إلي مناقشة العديد من القضايا والموضوعات ذات الشأن.

أكد الدكتور أشرف صبحى على تضافر الجهود بين الوزارة والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، مشيرًا إلي دعم الحكومة المصرية وكافة الجهات المعنية بشكل كامل للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، من أجل تحقيق أهدافه المنشودة وتعظيم مكانة المنظمة وتفعيل دورها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وخلال اللقاء، أجري الوزير اتصالًا هاتفيًا السيد ويتولد بانكا رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، للتأكيد علي ضرورة تعزيز سبل التعاون في مجال مكافحة المنشطات، هذا بالإضافة إلي الاطمئنان علي صحته، بعد السيول التي تعرضت لها دولة بولندا، والتأكيد علي دعم الدولة المصرية للمعمل المصري، وتوفير كافة المتطلبات اللازمة له، وذلك فى ضوء التعاون المثمر مع الوكالة.

وعبر رئيس الوادا عن تقديره وشكره لوزير الرياضة عن الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للمنظومة الرياضية في أفريقيا وخاصة في مجال مكافحة المنشطات، فضلًا عن دعم الحكومة المصرية للمنظمة الأفريقية لمكافحة المنشطات "الرادو"، وكذلك المنظمة المصرية "النادو".

.من جانبه، أشاد الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، بجهود وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى فى تذليل كافة العقبات والإجراءات اللازمة من أجل اعتماد الدولى للمنشطات للمعمل المصرى.

أشرف صبحي يؤازر منتخب اليد أمام الهند ببطولة العالم للكراسي المتحركة

وحرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على مؤازرة المنتخب الوطني المصري لكرة اليد للكراسي المتحركة في مباراته أمام نظيره الهندي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية، ببطولة العالم للكراسي المتحركة لكرة اليد في نسختها الثانية، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 16 وحتى 21 سبتمبر الحالي، بمشاركة منتخبات "مصر، البرازيل، اليابان، فرنسا، أمريكا، الهند، البرتغال، وتشيلي".

حضر المباراة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، الدكتور مدحت البلتاجي، نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، الدكتور محمد الأمين رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، وأعضاء مجلس الإدارة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

أشرف صبحي يؤازر منتخب اليد أمام الهند ببطولة العالم للكراسي المتحركة

وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أن استضافة مصر لبطولة العالم للكراسي المتحركة لكرة اليد في نسختها الثانية، هو تأكيد على أن مصر تخطو خطوات ثابتة نحو الريادة العالمية في كافة الألعاب، واستمرارًا لثقة الاتحادات الدولية نحو مصر ومنشآتها الرياضة، بفضل دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية، ووضعها فى المصاف والمكانة العالمية التى تستحقها.

ووجَّه وزير الشباب والرياضة الشكر لمنتخب مصر وجهازه الفني على ما بذلوه خلال المباراه، سعيًا منهم لتحقيق إنجازًا جديدًا لكرة اليد المصرية على المستوى الدولي، معربًا عن ثقته في الجهاز الفني واللاعبين في تحقيق إنجاز مصري في البطولة الحالية، والتتويج باللقب، وإسعاد الجماهير المصرية.

من جانبهم، أعرب لاعبو المنتخب الوطني عن سعادتهم بحضور وزير الشباب والرياضة لتشجيعهم، مؤكدين أن ذلك يمثل حافزًا كبيرًا لهم لبذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز، والاقتراب خطوة نحو التتويج باللقب.

جدير بالذكر أن قرعة البطولة أسفرت عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجوار كلًا من: "الهند، البرتغال، وتشيلي".

أشرف صبحي يلتقي صندوق دعم الرياضة المصرية

فيما عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعا لمجلس إدارة صندوق دعم الرياضة المصرية، الذي يُعد أحد أهم أدوات دعم وتطوير قطاع الرياضة في مصر.