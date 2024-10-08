ميناء دمياط يستقبل 63 ألف طن قمح روسي لصالح هيئة السلع التموينية

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الثلاثاء، استقبالها خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادرت 14 سفينة.

تداول 34 سفينة بضائع في ميناء دمياط

كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة، منها السفينة ( SEAPOWER I )، والتي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

حركة الصادر من البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 38029 طنا تشمل: 5111 طن رمل و7135 طن جبس و937 طن كسر زجاج و4440 طن كلينكر و2080 طن أسمنت و14579 طن يوريا و3747 طن بضائع عامة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37019 طنا تشمل: 11973 طن حديد و1768 طن خردة و5813 طن قمح و17465 طن ذرة .

حركة الصادر من الحاويات بالميناء

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1122 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 434 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3761 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 117995 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 160691 طنًا .

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2497 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية، و عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5256 حركة.