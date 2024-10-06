ميناء دمياط يفوز بجائزة السبق في تطبيق النماذج الإلكترونية للاتفاقية الدولية

خلال احتفالية اليوم البحري العالمى 2024

فازت ميناء دمياط بجائزة ( السبق في تفعيل النماذح الإليكترونية للاتفاقية الدولية لتيسير المرور البحرى FAL وربطها بمنظومة النافذة الواحدة )

و ذلك تتويجًا لجهود هيئة ميناء دمياط فى تعظيم الاستفادة من بنيتها التكنولوجية فى مجال نظم المعلومات والتحول الرقمي وخبرتها القوية فى هذا المجال،

جاء ذلك خلال احتفالية اليوم البحرى العالمى 2024 التي أقيمت هذا العام تحت شعار ( الملاحة فى بحار المستقبل... السلامة أولا ) بالإسكندرية تحت رعاية كامل الوزير.. نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، وحضور أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وأسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، و نهاد شاهين نائب وزير النقل، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وطارق عبدالله رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات، ومحمد مصيلحى رئيس اتحاد غرف الملاحة العربية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورؤساء الموانئ، ولفيف من خبراء النقل البحري والمجتمع الملاحى وأعضاء السلك الدبلوماسي.

اللواء كانل الوزير يكرم رئيس هيئة ميناء دمياط

تسليم جوائز لعدد من الموظفين المثاليين بالميناء



وسلم كامل الوزير الجائزة إلى طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط.

وتضمنت فقرات الحفل تسليم جوائز لعدد من الموظفين المثاليين على مستوى هيئات وقطاعات وزارة النقل، وسلم كامل الوزير المهندسة ريهام عبد السميع الرفاعي مدير إدارة حماية البيئة البحرية جائزة الموظف المثالي عن هيئة ميناء دمياط.

تكريم المهندسة ريهام عبد السميع الرفاعي مدير إدارة حماية البيئة البحرية جائزة الموظف المثالي بالميناء

اللواء / طارق عدلي: فوز ميناء دمياط بهذه الجائزة جاء نتيجة لنجاح الجهود التى قامت بها هيئة ميناء دمياط



ومن جانبه أوضح طارق عدلى أن فوز ميناء دمياط بهذه الجائزة جاء نتيجة لنجاح الجهود التى قامت بها هيئة ميناء دمياط فى التطوير الاليكترونى لأعمال التشغيل بالميناء بالتزامن مع المشروع العالمي لربط الموانئ بنافذة واحدة عالمية والمنفذ تحت رعاية المنظمة البحرية الدولية ( IMO ) والذى يهدف إلى تبسيط الإجراءات فى ربط المجتمع المينائى والجهات ذات الصله حيث كان لميناء دمياط السبق في تفعيل وإتاحة نماذج اتفاقية تيسير المرور البحري FAL وإعداد التطبيقات الآلية ذات الصلة والتي تم اتاحتها علي البوابة الإلكترونية لميناء دمياط من خلال إجراءات طلب التراكي للسفينة وإجراءات المغادرة والتى يتم اعتمادها من قبل الوكيل الملاحي باستخدام تكنولوجيا التوقيع الاليكترونى كأول ميناء مصري يقدم خدمة تبادل البيانات الخاصة بنماذج اتفاقية تيسير المرور البحري FAL إليكترونيا طبقًا لقرارات المنظمة البحرية الدولية والتى تنص على إلزام الموانئ حول العالم بإنشاء نوافذ بحرية واحدة، وقيام السلطات المعنية بنقل البيانات الإلكترونية للمعلومات المتعلقة بوصول السفن وإقامتها ومغادرتها، كما تم تفعيل التكامل بين الأنظمة الإلكترونية لهيئات الموانئ المصرية التابعة لقطاع النقل البحري واللوجستيات والنافذة البحرية الموحدة والتي تتضمن كافة الإجراءات الخاصة بطلبات السفن من الوصول والمغادرة.

وأضاف رئيس هيئة ميناء دمياط أن النجاح الذى حققه ميناء دمياط يأتى نتيجة توجيهات الفريق مهندس / كامل الوزير باستمرار التطوير والتحديث للبنية التحتية مما جعل الميناء يرتقى إلى مراكز متقدمة بين الموانئ المصري.