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الزراعة تنفى إغلاق حديقة الزهرية بالزمالك

حديقة الزهرية
حديقة الزهرية
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 نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الأخبار التى تداولتها بعض الصحف والمواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي بشأن إغلاق حديقة الزهرية التابعة للوزارة في منطقة الزمالك، وتؤكد الوزارة أن هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة.


وأضافت الوزارة في بيانها الصادر اليوم أن الحديقة مفتوحة أمام الجمهور ولم يتم إغلاقها.

ونقدم لكم معلومات عن حديقة الزهرية بالزمالك وتاريخها:

-افتتحت الحديقة عام 1869 في عهد الخديو إسماعيل بالتزامن مع احتفالات افتتاح قناة السويس

- تعتبر الحديقة جزءا من المساحات التابعة لقصر الجزيرة بالزمالك والذي شيد لاستقبال ضيوف مصر في حفل افتتاح القناة.

- بلغت المساحة الإجمالية لحدائق قصر الجزيرة ومن ضمنها حديقة الزهرية قرابة 600 فدان زرعت بأندر النباتات في مصر وجلبت نباتات نادرة ومتنوعة من الخارج، ووصلت حجم المزروعات فيها عند افتتاحها قرابة مليون شتلة من أندر النباتات في العالم.

- تبلغ مساحة المتبقى من الحديقة في الوقت الحالي 8 أفدنة، حيث تم اقتطاع أجزاء منها خلال عقود ماضية.

- تم اقتطاع جزء من حديقة الزهرية لبناء مدخل برج القاهرة عام 1956

-تحتوى الحديقة على عدد من الصوب والبيوت الزجاجية الملكية المخصصة لزراعة النباتات النادرة وتتميز تلك البيوت بأنها مرصعة بالزجاج المعشق الملون وهو ما يضفي عليها الطابع الملكي المميز.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إغلاق حديقة الزهرية حديقة الزهرية حديقة الزهرية بالزمالك

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