الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

"مصطلحات فارغة وواقع متدهور"، أول رد من الاحتلال على كلمة نائب الأمين العام لحزب الله

نائب الأمين العام
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، فيتو

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن "نعيم قاسم يكابر ولا يعترف بالواقع لكن صورته أفضل من ألف كلمة، فهو يقول إنه منتصر وصورته تثبت العكس".

واقع حزب الله متدهور 

كذلك زعم أدرعي أنها "محاولة يائسة للتغطية على واقع حزب الله المتدهور، ومحاولة فاشلة لرفع معنويات عناصره وبيئته من خلال مصطلحاته الفارغة مثل (سننتصر)، و(سنكبد العدو خسائر)".

وأضاف: "تعليقات الكثير من اللبنانيين تثبت فشل نعيم قاسم في هذه المحاولة.. لقد عرف الشعب اللبناني على مدى التاريخ أنه مصدر الحرف.. فكيف لشعب مثقف، عريق أن يصدق هذه العنتريات".

صافرات الإنذار تدوى دون توقف في حيفا

يذكر انه بالتزامن مع كلمة نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، دوت صافرات الإنذار دون توقف في حيفا والمناطق المحيطة بها جراء إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "القصف العنيف الذي شنه حزب الله على حيفا هو الأكبر منذ بدء الحرب، وهناك صاروخ أصاب مبنى بشكل مباشر في كريات يام شمال حيفا".

ويواصل حزب الله استهداف تحركات جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية الجنوبية، ويكثّف عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب.

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