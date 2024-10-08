مصطفى محمد وعبد المنعم وجها لوجه، مباراة نيس المقبلة في الدوري الفرنسي

مباراة نيس المقبلة، يستعد فريق نيس الفرنسي المحترف بصفوفه الدوري محمد عبد المنعم لاعب منتخب مصر لمباراته القادمة أمام نانت المحترف بصفوفه أيضا المصري مصطفى محمد بالدوري الفرنسي.

موعد مباراة نيس المقبلة

ويلتقي فريق نيس نظيره نانت المحترف بصفوفه المصري مصطفى محمد في السادسة مساء الأحد 20 أكتوبر الجاري، ضمن لقاءات الجولة الثامنة ببطولة الدوري الفرنسي.

القناة الناقلة لمباراة نيس ونانت

وتذاع مباراة نانت ونيس بالدوري الفرنسي علي قناة بي ان سبورتس الناقل الحصري للدوري الفرنسي بالشرق الاوسط

ترتيب نيس ونانت بالدوري الفرنسي

ويحتل فريق نيس المركز التاسع بالدوري الفرنسي برصيد 9 نقاط وبنفس الرصيد يحتل نانت الترتيب العاشر

مباراة نيس وباريس سان جيرمان

وتعادل فريق نيس الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد عبدالمنعم، مع نظيره باريس سان جيرمان، بهدف لمثله في على ملعب "أليانز ريفييرا" في إطار لقاءات الجولة السابعة من بطولة الدوري الفرنسي، موسم 2024/25.

سجل هدف نيس اللاعب علي العبدي في الدقيقة 39 من تصويبة ارتطمت في نونو مينديز مدافع باريس قبل أن تسكن شباك دوناروما.

وفي الشوط الثاني نجح باريس سان جيرمان في إدراك التعادل ليتقتسم الفريقين نقاط المباراة.

مباراة ليون ونانت

وحقق فريق ليون الفوز على ضيفه نانت بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب جروباما ستاديوم، في إطار لقاءات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.