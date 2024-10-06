الدوري الفرنسي، ليون يتقدم على نانت 0/1 في الشوط الأول، ومصطفى محمد بديلا

انتهى الشوط الأول من مباراة ليون أمام نانت بتقدم الأول 0/1، في اللقاء الذي يقام اليوم الأحد، على ملعب جروباما ستاديوم، في الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

وسجل الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو هدف ليون في شباك نانت بالدقيقة 22.

وجاء تشكيل ليون ضد نانت كالتالي:

لوكاس بيري، أينسلي مايتلاند نيلز، دويي كاليتا كار، موسى نياكاتيه، نيكولاس تاجليافيكو، جوردان فيرتو،كورينتين توليسو، ريان شرقي، مالك فوفانا، ألكسندر لاكازيت، سعيد بن رحمة هجوم

وجاء تشكيل نانت أمام ليون كالتالي:

ألبان لافون، كيلفن أميان، نيكولاس بالويس، ناثان زيزي، نيكولاس كوزا، دوجلاس أوجوستو، بيدرو شيريفيلا، جان فيلب جامين، سوربا توماس، ماتيس أبلين، موسيس سيمون.

في الاحتياطي تواجد: باتريك كارلجرين، أكاباندي ماتيو، عثماني دهمين، دوكوريه سيكو، فلوران موليت، مصطفى محمد، إجناتيوس جانجو، ليروكس لويس.