الأحد 06 أكتوبر 2024
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رياضة

عبد المنعم على مقاعد البدلاء، التشكيل الرسمي لمباراة نيس وباريس سان جيرمان

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم

أعلن فرانك هايس المدير الفني لفريق نيس الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد عبدالمنعم، ولويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان تشكيل فريقهما للمباراة التي تجمعهما في بطولة الدوري الفرنسي.

 

ويحتضن ملعب "أليانز ريفييرا" مباراة نيس ضد باريس سان جيرمان، في إطار لقاءات الجولة السابعة من بطولة الدوري الفرنسي، موسم 2024/25.

 

تشكيل نيس أمام باريس سان جيرمان 

 

وشهد تشكيل نيس تواجد محمد عبد المنعم بديلا وجاء كالتالي:

 

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تشكيل باريس سان جيرمان أمام نيس 

فيما جاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:"

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عبد المنعم ضد حكيمي 

 وتصدر محمد عبد المنعم لاعب نيس وأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الغلاف الخاص بالمباراة على الحساب الرسمي لنادي سان جيرمان على منصة أكس.

موعد مباراة نيس وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

تنطلق مباراة نيس وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة نيس وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

تذاع مباراة نيس وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويأمل محمد عبد المنعم للمشاركة في مباراة اليوم، رفقة نيس، أمام حامل لقب الدوري الفرنسي حيث شارك في 3 مباريات فقط مع الفريق الفرنسي منذ انضمامه من الأهلي.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في جدول الدوري الفرنسي، برصيد 16 نقطة، في حين أن نيس لديه 8 نقاط في المركز التاسع.

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