في غياب عبد المنعم، نيس يتعادل مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

تعادل فريق نيس الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد عبدالمنعم، مع نظيره باريس سان جيرمان، بهدف لمثله في على ملعب "أليانز ريفييرا" في إطار لقاءات الجولة السابعة من بطولة الدوري الفرنسي، موسم 2024/25.

سجل هدف نيس اللاعب علي العبدي في الدقيقة 39 من تصويبة ارتطمت في نونو مينديز مدافع باريس قبل أن تسكن شباك دوناروما.

وفي الشوط الثاني نجح باريس سان جيرمان في إدراك التعادل ليتقتسم الفريقين نقاط المباراة.

تشكيل نيس أمام باريس سان جيرمان

وشهد تشكيل نيس تواجد محمد عبد المنعم بديلا وجاء كالتالي:

تشكيل باريس سان جيرمان أمام نيس

فيما جاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:"

عبد المنعم ضد حكيمي

وتصدر محمد عبد المنعم لاعب نيس وأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الغلاف الخاص بالمباراة على الحساب الرسمي لنادي سان جيرمان على منصة أكس.

القناة الناقلة لمباراة نيس وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

تذاع مباراة نيس وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي عبر قناة beIN Sports HD 1.