ليفربول يواصل تصدره للدوري الإنجليزي بالفوز على كريستال بالاس بهدف نظيف (فيديو وصور)

فاز فريق ليفربول على مضيفه كريستال بالاس بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "سيلهرست بارك" في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وأحرز هدف ليفربول والمباراة الوحيد اللاعب ديوجو جوتا في الدقيقة 9 من صناعة الهولندي جاكبو.

وتعرض أليسون حارس ليفربول للإصابة في الدقيقة 78 ليتم استبداله ونزول الحارس جاروس.

بهذه النتيجة يواصل فريق ليفربول تصدره لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة.

تشكيل ليفربول وكريستال بالاس

وبدأ ليفربول وكريستال بالاس كالتالي:"

أرقام صلاح أمام كريستال بالاس

ويمتلك محمد صلاح سجلا مميزا ضد كريستال بالاس حيث ساهم الملك المصري في 13 هدفا ضد كريستال بالاس في 14 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباراة اليوم.

وسجل صلاح 8 أهداف في شباك كريستال بالاس وصنع 5 أخرى لزملائه قبل لقاء اليوم.

وخاض ليفربول مباراة كريستال بالاس بعد فوزه على بولونيا بهدفين دون رد، في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

ومنذ خسارته المفاجئة 0-1 أمام ضيفه نوتنجهام فورست في منتصف سبتمبر الماضي، لم يعرف ليفربول سوى لغة الانتصارات في مبارياته الخمس الأخيرة بمختلف المسابقات.

وفاز ليفربول 3-1 على مضيفه ميلان الإيطالي، و2-0 على ضيفه بولونيا بدوري أبطال أوروبا.

كما حقق ليفربول، فوزا ضخما 5-1 على ضيفه وست هام بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وتغلب 3-0 على بورنموث، ثم 2-1 على مضيفه وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.

ليحقق ليفربول فوزه السادس على التوالي أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.