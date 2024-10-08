مانشستر سيتي ينافس ليفربول على صفقة كبيرة

دخل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في منافسة قوية، مع غريمه ليفربول، للفوز بخدمات صفقة قوية، خلال فترة انتقالات يناير المقبل.

زوبيميندي هدفا لمانشستر سيتي وليفربول

ونشرت شبكة "ريليفو" الإسبانية تقريرًا قالت فيه: إن نادي مانشستر سيتي يريد التعاقد مع مارتن زوبيميندي لاعب فريق ريال سوسيداد الإسباني، والذي كان هدفًا لفريق ليفربول في الانتقالات الماضية.

مارتن زوبيميندي قرر البقاء مع ريال سوسييداد ورفض الانضمام إلى ليفربول، في انتقالات الصيف الماضي، رغم إصرار الريدز على ضمه، وتأكيد إمكانية تحمل قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الذي يبلغ 60 مليون يورو.

واضطرت إصابة رودري الخطيرة، مسؤولي مانشستر سيتي إلى التفكير في بديل يمكن الاعتماد عليه.

وكان الإسباني جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، قد قال في وقت سابق: إن رودري سيغيب عن الملاعب "لفترة طويلة للغاية" بعد إصابته القوية.

وسيستغل السيتي عدم توقيع زوبيميندي لعقد التجديد مع نادي ريال سوسيداد، لتفاوض معه وإقناعه بالانتقال إلى الفريق، لتعويض غياب رودري.

وسيعرض مانشستر سيتي على سوسيداد دفع اللاعب الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والمقدر بـ60 مليون يورو.