الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

طائرات الاحتلال تطلق النار على منازل المواطنين في بيت لاهيا

غزة
غزة

غزة الآن، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار الكثيف على منازل المواطنين  في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وذلك عبر استخدام الطائرات حسبما أكدت تقارير إخبارية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد سيدة وطفل أثر قصف إسرائيلي على منزل بـ  مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأوضحت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن قوات الاحتلال شنت قصفًا على أحد المنازل بمخيم النصيرات، ما أسفر عن استشهاد السيدة والطفل.

 

إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على تل أبيب ووسط إسرائيل

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد قالت إن صفارات الإنذار دوت في وسط إسرائيل 3 مرات أمس، بعد إطلاق صواريخ من غزة ولبنان واليمن.

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي، إنه رصد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه تل أبيب ووسط إسرائيل.
وأوضح الجيش الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه تل أبيب الكبرى، مضيفا أن سلاح الجو اعترض بعضها وسقط الباقي في مناطق مفتوحة.

 

رصد مسيرة قادمة جنوبي سوريا في أجواء الجولان المحتل

كما رصد الاحتلال مسيرة قادمة من جنوبي سوريا اخترقت أجواء الجولان المحتل.

في ذات السياق، استهدفت غارتان جديدتان شنها الاحتلال الإسرائيلي، على الضاحية الجنوبية لبيروت ليل الإثنين، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، عقب إنذارات جديدة بالإخلاء أصدرها الجيش الإسرائيلي للمواطنين.

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