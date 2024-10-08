الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزير الاستثمار يبحث مع السفير الياباني تطورات إنشاء مصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية بالفيوم

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة ووفد شركة يازاكي اليابانية لتصنيع الضفائر الكهربائية ضم يامادا مونينوري رئيس شركة يازاكي ليميتد لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، والمهندس أحمد بديوي العضو المنتدب لشركة يازاكي مصر للأنظمة الكهربائية، والمهندس شريف الشال مدير عام إدارة العمليات لشركة يازاكي مصر للأنظمة الكهربائية، حيث تناول اللقاء متابعة تطورات إنشاء مصنع يازاكي لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات بمحافظة الفيوم.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض تطورات عمليات الإنشاء للمصنع والحاصل على الرخصة الذهبية في إطار دعم الدولة لتسريع وتيرة تنفيذ المشروع، حيث أن المصنع يقام على مساحة 67 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ 30 مليون يورو ويوفر نحو 3 لاف فرصة عمل مباشرة و500 فرصة عمل غير مباشرة.

 

وأشار «الخطيب» إلى أن اللقاء تناول المقومات الاستثمارية بالسوق المصري، والتي ساهمت في اختيار الشركة اليابانية لمصر لإنشاء هذا المشروع، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة والأجور التنافسية، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية التي توفرها الدولة للمشروعات المقامة بالمناطق الحرة، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية.

 

ومن جانبه أكد أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة أهمية العلاقات الثنائية بين اليابان ومصر، معربا عن تقديره لدعم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الدائم للاستثمارات اليابانية في مصر، وكذا مساندتها لمشروع شركة يازاكي لإنتاج الضفائر الكهربائية.

وبدوره قال يامادا مونينوري رئيس شركة يازاكي ليميتد لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، إن الشركة حريصة على التواجد في السوق المصري باعتباره أحد أهم الأسواق الرئيسية بالمنطقة، مشيرا إلى أن مشروع إنتاج الضفائر الكهربائية بمحافظة الفيوم يستهدف تصدير 100% من إنتاجه للأسواق الأوروبية بمبيعات سنوية تقدر بنحو 100 مليون يورو.

 

البورصة المصرية، اتجاه مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب الأحد 6 أكتوبر 2024

نائب محافظ الفيوم يحدد شروط الاستثمار بساحل بحيرة قارون

وقال المهندس أحمد بديوي العضو المنتدب لشركة يازاكي مصر للأنظمة الكهربائية إن شركة يازاكي اليابانية تتواجد في 46 دولة حول العالم، وتوفر نحو 240 ألف فرصة عمل، وتقوم بتوريد مكونات السيارات لعدد كبير من شركات السيارات العالمية، مشيرا إلى أن خطة بناء مصنع الشركة بمحافظة الفيوم تتوافق مع معايير الاستدامة بالاعتماد على الطاقة الخضراء بكافة مراحل التصنيع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب وزير الاستثمار وزير الاستثمار تصنيع الضفائر الكهربائية تصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات

مواد متعلقة

حسن الخطيب: الحكومة تسعى لجذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص

حسن الخطيب يبحث مع عدد من الشركات الفرنسية فرص الاستثمار بمصر

الأكثر قراءة

الكهرباء تحدد خطوات التعامل مع سارقي التيار عند طلب تركيب عداد كودي

الأهلي يُنهي تجربة بيرسي تاو ويرفض تجديد عقده

أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024

رسميا، الأهلي يخاطب اتحاد الكرة لاستقدام حكام أجانب للسوبر المصري

أمين «البحوث الإسلامية»: الفتوى لها مكانة عظيمة في بناء إنسان قادر على التناغم مع الحياة

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء 8-10-2024

تعرف على موعد تحريك أسعار خدمات الاتصالات

كولر يجدد رفضه التعاقد مع نجم زد ورمضان يرفض رفع الراية البيضاء

منوعات

المزيد

من وراء الكواليس، العائلة المالكة في بريطانيا تستعد لتنصيب ويليام الخامس

الأرض على موعد مع 7 كسوفات كلية للشمس على مدار العقد المقبل

روسيا تطور ذراعا اصطناعية لاستعادة حركة اليد بعد الإصابة بالسكتات الدماغية

بقوة مدمرة ويفوق "هيلين"، إعصار ميلتون يتجه إلى فلوريدا وأوامر إخلاء إلزامية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 8-10-2024 بالسوق المحلي

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء 8-10-2024

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 8-10-2024 بالبورصات العالمية

الفراخ البيضاء ترتفع 3 جنيهات، ننشر أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أزمة الغاز.. هل نفدت خيرات حقل ظهر؟ (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين «البحوث الإسلامية»: الفتوى لها مكانة عظيمة في بناء إنسان قادر على التناغم مع الحياة

إبراهيم نجم: دار الإفتاء قصة نجاح يكتب فيها كل مفتٍ فصله

كيف خانت امرأة نوح وامرأة لوط أنبياء الله؟ وكيف كانت نهايتهما؟

المزيد
الجريدة الرسمية