سيطرت على قاعدة عسكرية إثيوبية، قوات فانو تتقدم نحو أديس أبابا وتورط آبي أحمد (فيديو)

كشف موقع "أخبار أمهرا"، التابع لـ عرقية الأمهرا ثاني أكبر عرقية في إثيوبيا، عن آخر تطورات الحرب في إثيوبيا بين الجيش الإثيوبي وقوات "فانو" الأمهرية، حيث سيطرت قوات فانو على قاعدة عسكرية للجيش الإثيوبي في مدينة لاليبيلا، التي تبعد نحو 341 كيلو متر عن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتم إلغاء رحلات الطيران إلى مطار لاليبيلا.

فانو تسيطر على قاعدة عسكرية وإلغاء رحلات الطيران



وذكر "أخبار أمهرا" في تغريدة على منصة "أكس"، تويتر سابقًا، أنه "تم إلغاء الرحلات الجوية إلى مطار لاليبيلا بعد سيطرة قوات فانو الأمهرية على قاعدة عسكرية لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية في المدينة."



وكشف حبيب عمر، الباحث في الشؤون الاستراتيجية السياسية العسكرية في معهد القرن الأفريقي للشؤون العسكرية والاستراتيجية، متخصص في الحروب العرقية الإثيوبية، عن "الفرحة والسعادة، التي غمرت قوات جبهة فانو الأمهرية، بعد هزيمتهم لـ الجيش الإثيوبي، الذي يوصف بأنه جيش أوروميا، التابع لأبي أحمد.

تزايد النزاع بين الأمهرا والجيش الإثيوبي



وأكد حبيب عمر، أن تزايد النزاع بين الأمهرا والجيش الإثيوبي، وتوقع زيادة النزاع العرقي في إثيوبيا، دفع المستثمرين الصينيين لمغادرتها لدول إفريقية أخري.

خبر عاجل #الحبشي_في_ورطة

سيطرت جبهة فانو أمهرة على مدينة #لاليبيلا السياحية شمال غرب ايثوبيا كما استولت فانو بالكامل على معسكر جيش ابي احمد القريب، من المطار مما أدى إلى إلغاء الرحلات الجوية



pic.twitter.com/f9bWJqhOaB — habiib omar (@DSultantv26) September 30, 2024



وقال حبيب عمر: "خبر عاجل خطير للغاية.. هكذا شعار التجار والمستثمرين الصينيين نحن نغادر إثيوبيا.. وفقًا لمعلومات سفارة الصينية في أديس أبابا، ينتقل عدد متزايد من المستثمرين الصينيين من إثيوبيا إلى كينيا وتنزانيا وأوغندا، مشيرين إلى مخاوف بشأن الأمن واللوائح الضريبية غير المتسقة في بلاد".



يذكر أن قوات "فانو" الأمهرية سيطرت على مدينة أنكوبر التاريخية، الواقعة على مقربة من أديس أبابا، عاصمة إثيوبيا، حيث سقطت أنكوبر الإثيوبية التاريخية في يد فانو مؤخرًا.

كما تقدمت قوات "فانو" الأمهرية نحو مدينة لاليبيلا السياحية، بعد سيطرتها الكاملة على معسكر قوات الدفاع الوطني الإثيوبية القريب، مما أدى إلى إلغاء الرحلات الجوية.

سيطرة فانو على عاصمة إثيوبيا التاريخية



أما مدينة أنكوبر الإثيوبية، التي سقطت في يد الأمهرا، فهي المدينة التاريخية لإثيوبيا، وكانت العاصمة الأولى لإثيوبيا في القرن التاسع عشر، حيث تحولت إلى مزار سياحي بعد أن فقدت مكانتها لصالح العاصمة الحالية أديس أبابا.

الفرحة والسعادة تغمر مقاتلي جبهة فانو بعد هزيمتهم لجيش أوروميا التابع لأبي أحمد



pic.twitter.com/rkGjIwOX7h — habiib omar (@DSultantv26) September 29, 2024



يذكر أن "انكوبر" تكتسب شهرة تاريخية، فقد كانت عاصمة لمملكة "شوا" الإثيوبية في شمال إثيوبيا، ومقر إقامة الإمبراطور منليك الثاني مؤسس إثيوبيا الحديثة، وانكوبر هي العاصمة القديمة لإثيوبيا في القرن الـ19 تحولت إلى مزار سياحي فقط بعد أن فقدت مكانتها التجارية لصالح العاصمة الجديدة أديس أبابا، التي ربطت إثيوبيا بميناء جيبوتي بخط القطار الجديد.

وتقع انكوبر على بعد 40 كيلومترا إلى الشرق من مدينة "دبر برهان"، في الطريق المؤدي شمالا من أديس أبابا إلى إقليم الأمهرا، ونحو 140 كيلو متر شمال شرق أديس أبابا وتقع أعلى المرتفعات الشمالية لإثيوبيا، وأصبحت مدينة "انكوبر" في السنوات الأخيرة أحد معالم الجذب السياحي.

Breakin🚨: The historic city of #Ankober, located in close proximity to #AddisAbaba, the capital city of #Ethiopia, has fallen into the hands of #Fano. This is a developing story; we will keep you updated. pic.twitter.com/6SaYYyWIo0 — AmharaQuest (@AmharaQuest) September 29, 2024



أما قوات فانو الأمهرية فهي ميليشيا شبه عسكرية في إثيوبيا، تتكون من أفراد قومية الأمهرا، التي لعبت دورًا بارزًا في النزاعات بين الجيش الإثيوبي وإقليم تيجراي، وقوات فانو تعمل بشكل مستقل عن الجيش الإثيوبي الرسمي، التابع لرئيس الحكومة آبي أحمد.

