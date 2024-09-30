خبير: نجاح "فانو" فى السيطرة على مدن رئيسية بإثيوبيا يعمق حالة الانقسام الأمنى

أكد الدكتور رمضان قرنى خبير الشؤون الإفريقية ونائب رئيس الجمعية العلمية للشؤون الأفريقية، أنه فى ضوء المكاسب الميدانية التى حققتها قوات فانو فى إثيوبيا وانعكاسات هذه المكاسب على الأوضاع الداخلية فى إثيوبيا يمكن القول إن هذه التطورات ستؤدى إلى مجموعة من السياسات فى الداخل الإثيوبى وتوجهات حكومة آبى أحمد على العديد من المستويات المحلية والإقليمية والدولية أيضا.

الدعاية وسيلة حكومة أبى أحمد الأخيرة

وأكد فى تصريح لفيتو أن إمكانية ملاحظة ذلك من خلال عاملين على الصعيد الداخلى هناك اهتمام إعلامى بافتتاح أبى أحمد مصنع فى إقليم أمهرة والزعم بأنه سيحل مشكلة البطالة وتشغيل المواطنين.

وعلى الصعيد الإقليمى اهتمت حكومة ابى احمد خلال الجمعية العامة للامم المتحدة الى إعلانها ان اتفاقية عنتيبى ستدخل التنفيذ والتأكيد على استقرار منطقة القرن الافريقى.

نجاح قوات فانو فى السيطرة على مدن رئيسية

وتابع أما على الصعيد الامنى فان نجاح قوات فانو فى السيطرة على مدن رئيسية فى اثيوبيا يمكن أن يعمق من حالة الانقسام الامنى فى اثيوبيا، موضحا أن هذا الامر يمكن ملاحظته فى استمرار الازمة الامنية فى تجرية حيث سعت حكومة ابى احمد الى تحقيق الانقسام داخل جبهة التحرير بجعل قياداتين داخل الجبهة، والحرص الاثيوبى على خلق الانقسام لكن، موضحا أنه يمكن القول انه ادى الى فشل اتفاق بريتوريا للسلام وهذا هو النجاح الاول لقوات فانو، مما يشجع جبهة التحرير على رفض قرارات الحكومة الاثيوبية

ارتفاع معدلات المعارك داخل اثيوبيا خلال عام

وواصل حديثة قائلا: إن هذا الوضع سوف يؤدى الى زيادة حالة العنف وعدم الاستقرار السياسي.

فشل تشابك الجانب العرقى مع الجانب السياسي فى تجرية وارومو

واضاف هناك تاثير ثالث، هو فشل تشابك الجانب العرقى مع الجانب السياسي فى تجرية وارومو وهذا سيفتح الباب للداخل الاثيوبى لمناقشات تتعلق بالمستقبل الساسي لاثيوبيا.

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