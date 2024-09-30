تصاعد المواجهات بين قوات فانو والجيش الإثيوبي.. الميليشيا تهدد بدخول إثيوبيا.. وخبراء: نظام آبي أحمد قمعي.. ومستقبله السياسي في خطر

اشتعلت الأوضاع داخل إثيوبيا نتيجة السياسات التى تتبعها الحكومة الإثيوبية بالداخل الإثيوبى وهو الأمر الذى يمثل تهديدا للحكومة الإثيوبية برئاسة آبى أحمد لعل أبرزها ما كشفة تقرير لمعهد دراسات الحرب الأمريكي، الذي يوثق استيلاء قوات "فانو" الأمهرية على العديد من البلدات والمناطق في إثيوبيا، والتابعة لإقليم الأمهرا وهنا سؤال يطرح نفسه حول ما هو السيناريو فى حالة وصول قوات فانو للعاصمة الإثيوبية.

الدكتورة سالى توفيق

وأكدت الدكتورة سالى توفيق رئيس قسم السياسة بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، أن تصاعد حدة المواجهات العسكرية بين الجيش الإثيوبي وقوات الفانو مؤخرا، في منطقة المَتَمة بإقليم أمهرة على الحدود مع السودان، ما أدى إلى نزوح سكان القرى في مناطق النزاع، جراء المواجهات العسكرية وهو ما فتح الباب أمام التكهنات والتوقعات والكثير من التحديات لسكان القرى والمناطق الواقعة على جانبي الحدود.



مخاوف من انتشار المليشيات الإثيوبية

وأكدت، أن مراقبون يرجحون المخاوف حول الإقليم الذي يعد ثاني أكبر أقاليم إثيوبيا بعد أوروميا، إلى انتشار المليشيات وجماعات خارجة عن القانون وتنامي تجارة وتهريب السلاح بشكل واسع، خاصة مليشيات "فانو" التي تخوض صراعا مسلحا ضد الجيش الإثيوبي منذ عام، فضلا عما يتمتع به الإقليم وموقعه الإستراتيجي، حيث يحاذي السودان من الغرب والشمال الغربي وإريتريا شمالا، بجانب مجاورته 4 أقاليم بالبلاد.



مظالم شعب الأمهرة

وتابعت أن الصراع بين قوات فانو والجيش الإثيوبى أدى إلى توقف حركة السير في معبر القلابات الحدودي بين إثيوبيا والسودان إثر المواجهات وتتبنى الجماعة الدفاع عن مظالم طويلة الأمد لدى شعب أمهرة، تمتد جذورها إلى التهميش المنهجي المستمر منذ عقود، وإلى عمليات القتل الجماعي والتهجير في أجزاء مختلفة من البلاد، وهي حركة لا مركزية.

يهدف التحرك إلى مزيد من الضغط على الحكومة الإثيوبية، مستغلين انشغالها بما يحدث على جبهة الصومال واحتمالات تطور الأحداث فيها، وبالتالي الموارد العسكرية كلها ستحول إلى الحدود الصومالية في ظل هذا التوتر".

تداعيات الصراع على سكان المناطق بجانبي الحدود

وتأتي التطورات الأخيرة وسط مخاوف من الوضع الأمني والإنساني لآلاف اللاجئين السودانيين في معسكرات بإقليم أمهرة، ومخاوف على السكان الإثيوبيين بمناطق المواجهات، فضلا عن ما أفرزه الصراع الدائر بالإقليم من تحديات وأضرار على مستوى الجانبين من سقوط لمئات القتلى وآلاف الجرحى والنازحين.

وتعطلت حركة التجارة والسياحة والزراعة في معظم مناطق الإقليم، جراء قطع خدمات الاتصال والإنترنت لنحو عام كامل، مما شكّل ضغوطا واسعة على الحكومة الإثيوبية من قِبَل منظمات دولية ومحلية، قبل أن تتم إعادتها قبل أكثر من شهرين.

تمدد النزاع سيقود إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية على جانبي الحدود

وواصلت حديثها قائلة إن تمدد النزاع سيقود إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية على جانبي الحدود خاصة وأن معبر "المتمة" ظل منذ اندلاع الصراع في السودان يعتبر المنفذ الوحيد الأسهل بالنسبة للسودانيين للسفر إلى الخارج، وسيفاقم الأوضاع في معسكرات اللاجئين السودانيين هناك، فضلا عن ازدياد وتيرة اللجوء والنزوح لأسباب أمنية على جانبي الحدود.

وقالت: إن مليشيات الأمهرة لها تاريخ غير مريح بالنسبة لسكان الفشقة السودانية مع احتمال تزايد عمليات اللجوء والنزوح خاصة إذا ما قررت الحكومة توسيع الهجوم على الفانو.



السيناريوهات المتوقعة

وأوضحت: "يمكن أن تذهب الأمور على هذا الحال، خاصة وأن المرحلة الحالية ستكون مرتبطة بما يحدث في الصومال، وبالتالي الحكومة الإثيوبية ليست في موقف تحسد عليه وأي تحول للتركيز من الجبهة الصومالية سيفهم أنه ضعف، وربما تركز الحكومة على أعمال أمنية تستهدف الفانو وليست حملة عسكرية موسعة".

وأضافت: يمكن أن تتواصل الحكومة الإثيوبية مع نظيرتها السودانية خاصة في ظل التطور الإيجابي في العلاقات خلال الفترة الماضية لمحاولة إغلاق الحدود أمام تسرب أي معدات أمنية أو لوجستية أو عسكرية أو أي نوع من أنواع الدعم إلى الفانو عبر الحدود السودانية.. وتتمثل سيناريوهات الحسم العسكري لأحد الطرفين أو التفاوض، في إن الذهاب نحو الحسم العسكري هو المرجح لأهمية مناطق الحدود بالنسبة للطرفين، بالتالي سوف تتصاعد حدة المواجهات بهدف تثبيت السيطرة على هذه المناطق، إلى جانب سيناريو التفاوض.

واختتمت: قد يدفع تصاعد الصراع إلى دخول طرف ثالث كوسيط بهدف جر الأطراف إلى طاولة التفاوض للتوصل لتسوية تنهي الصراع، ولكن يتطلب تحسين المواقف الميدانية لكلا الطرفين مما يستدعي مستويات محددة من التصعيد.

الدكتور محمد فؤاد رشوان

أما الدكتور محمد فؤاد رشوان، الخبير بالشأن الإفريقي بمركز إيجيبشن للدراسات الاستراتيجية، فيقول إن آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبى يواجه تحديًا متزايدًا مع تصاعد القتال بين القوات الفيدرالية الإثيوبية وقوات "فانو" في منطقة أمهرة.

وأشار إلى تزايد الخسائر في صفوف الجيش الإثيوبي وفشل الحكومة في السيطرة على الأوضاع الأمنية، وهو ما يعكس تدهورًا في قبضة آبي أحمد على السلطة، وهو ما يضع مستقبله السياسي في خطر حقيقي.

وقال إنه على الرغم من الجهود التي بذلها لتحقيق الاستقرار منذ توليه السلطة في 2018، إلا أن التوترات العرقية والانقسامات الإقليمية أصبحت تهدد وحدة البلاد وتكشف عن هشاشة الدولة الإثيوبية.

مستقبل آبي أحمد السياسي

وأكد فى أنه قد يكون مستقبل آبي أحمد معتمدًا إلى حد كبير على قدرته في السيطرة على الصراع مع "فانو".

واشار الى ان استمرار تقدم القوات المعارضة نحو أديس أبابا سيزيد الضغط على الحكومة وسيعرض العاصمة لخطر السقوط، أو على الأقل تهديد النظام المركزي.

وأكد أنه في حال وصلت "فانو" إلى ضواحي أديس أبابا، ستجد الحكومة نفسها في وضع دفاعي محرج، حيث ستضطر إلى استخدام المزيد من الموارد والجنود لمواجهة تهديد داخلي يعرقل سيطرتها على الدولة ككل.

السيناريوهات القادمة المتوقعة

1. التفاوض والتهدئة: إذا وصلت "فانو" إلى مشارف أديس أبابا، قد يجد آبي أحمد نفسه مضطرًا للدخول في مفاوضات مع قيادة "فانو" والمجتمع الأمهري لإيجاد تسوية سياسية.

التفاوض قد يمنحه بعض الوقت للتهدئة وإعادة ترتيب الأوضاع، ولكن ذلك سيُعتبر تنازلًا يُظهر ضعفه أمام خصومه الداخليين، ما قد يعجل بانهيار سلطته.

2. تدخل عسكري خارجي: نظرًا لحساسية المنطقة، قد تكون هناك ضغوط دولية أو إقليمية لمنع انهيار إثيوبيا، مما قد يؤدي إلى تدخل عسكري خارجي أو حتى مبادرة دبلوماسية لحل الأزمة. هذا السيناريو قد يكون محفوفًا بالمخاطر، خاصة مع التعقيدات العرقية والسياسية التي تحيط بالصراع.

3. تفاقم الصراع: في حال استمرار تقدم "فانو" وانهيار الجيش الإثيوبي في مناطق أخرى، قد يشهد النظام الفيدرالي تفككًا تدريجيًا، مما يؤدي إلى حرب أهلية واسعة. في هذا السيناريو، قد ينتهي حكم آبي أحمد سريعًا، خاصة إذا فقد دعم النخب العسكرية والسياسية التي تدعمه حاليًا.

آبي أحمد يقترب من موقف هش

مع تقدم "فانو" وصعوبة السيطرة على الصراع، يبدو أن آبي أحمد يقترب من موقف هش. إذا لم يتمكن من استعادة السيطرة على الجيش وإدارة الصراع بفعالية، فإن السيناريو الأسوأ قد يتمثل في سقوط نظامه أو على الأقل تفكك الدولة الإثيوبية إلى كيانات أصغر.

رمضان قرنى

قال الدكتور رمضان قرنى، خبير الشؤون الإفريقية ونائب رئيس الجمعية العلمية للشؤون الأفريقية، أن هناك حالة من التعتيم الإعلامى يمارسها النظام السياسي الإثيوبى بقيادة آبى أحمد على الأوضاع الداخلية في بلاده، موضحا أنها سمة عامة تميز النظام السياسي فى إثيوبيا على مدار التاريخ.

خطة أبي أحمد لـ تضليل الأثيوبيين

وأكد فى تصريح لـ فيتو إن آبى أحمد يلعب على تسويق نفسه بأسلوب دعائى يعتمد على دغدغة مشاعر الداخل الإثيوبى بالحديث عن التنمية، وأن إثيوبيا قوة صاعدة تواجة تحديات من قوى استعمارية، لكن هذا الخطاب لم يعد يجدى فى الداخل الإثيوبى.

أزمة حكومة أبى أحمد وخطورة طبيعتها القمعية

وواصل: نظام أبى أحمد استخباراتي وذو طبيعة قمعية فى مواجهة قادة المعارضة فى الداخل، وخير مثال قمع المعارضة فى اروم، والحرب التى شهدها إقليم تجراي، الذى أدى إلى سقوط مئات الآلاف من الضحايا بل وتدمير الإقليم رغم أن عرقيته هى الثالثة في البلاد.

وأضاف: لولا الدعم العسكرى الذى حصل عليه ابى احمد من القوى الاقليمية والدولية الذى ساعده في القضاء على جبهة تجراي، كان انتهى وسقط عن الحكم منذ سنوات.

الاسرى الاثيوبيين

علاقة أبي أحمد الغامضة بالقوى الغربية

وتابع: القوى الدولية الكبرى تساعد ابى احمد، لانها تعتبره بمثابة الشرطى للقوى الغربية فى منطقة القرن الافريقى، كما تعول عليه في مواجهة التنظيمات الارهابية بالصومال وكينيا وغينيا، لكن التوترات من الأمهرة والأورومو وأغلب مكونات الشعب الإثيوبي سيشعل أزمة داخلية غير مسبوقة.

وأشار قرنى أن وجود تحد أكبر وأخطر على حكومة آبى أحمد، وهو تردى الأوضاع الاقتصادية، إذ رغم الدعم الإقليمي والدولي باسم الديمقراطية والحريات السياسية، لكن تزايد القمع والصراعات ساهم في تراجع الاستثمارات الدولية والعربية مما جعل النظام الإثيوبى يواجه صعوبة كبرى فى استيراد البضائع، الأمر الذي انعكس على ارتفاع الأسعار بمعدل 200%، وتزايد معدلات التضخم 30%.