أبو عبيدة يكشف مصير الأسرى ويوجه رسالة قاسية لقادة الاحتلال بشأن اغتيال هنية ونصر الله

قال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد: إن الاحتلال المتغطرس لا يفهم دروس التاريخ ولا حقائق الواقع ولا ثقافة شعبنا وأمتنا.

لو كانت الاغتيالات نصرا لانتهت المقاومة ضد الاحتلال

وتابع: "استشهاد القائدين الكبيرين إسماعيل هنية وحسن نصر الله دليل واضح على عدم فهم العدو طبيعة المقاومة.. لو كانت الاغتيالات نصرا لانتهت المقاومة ضد الاحتلال.. هذه الأرض تنبت المقاومين كما تنبت الزيتون وتورث الإباء للأجيال جيلا بعد جيل.. ما يجري في الإقليم اليوم من عمليات إسناد للمقاومة في غزة هي مواقف مقدرة وعظيمة في نظر شعبنا".

وأضاف: "فرحة العدو بالاغتيالات قصيرة ولو كانت الاغتيالات نصرا لانتهت المقاومة منذ اغتيال عز الدين القسام.. نقول اليوم لإخواننا المقاتلين في حزب الله إننا على ثقة من بأسكم وقوتكم لتكبيد العدو خسائر مؤلمة.. في كل محاور القتال وعلى امتداد غزة قتلنا واستهدفنا مئات الجنود ودمرنا آليات العدو وطورنا التكتيكات.. كما نثمن بكل اعتزاز الحراك الشعبي العظيم في اليمن الحر ونقدر حراك كل الشعوب الشقيقة والصديقة حول العالم".

مصير الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة

واستطرد أبو عبيدة: "عام كامل ونحن نقاتل في معركة غير متكافئة عدوا مجرما.. وما يجري في مخيمات الضفة الغربية يؤكد أن سياسة العدو هي قرار استراتيجي يطبقه في كل مكان بأرضنا.. هذا الاحتلال وخصوصا حكومته الحالية الإرهابية لا يريد أن يرى فلسطينيا غرب نهر الأردن.. والعدو لا يفهم إلا لغة القوة والسلاح لا يواجه إلا بالسلاح".

وأكد: "ما عملية يافا الأخيرة إلا حلقة واحدة في ما هو قادم والقادم أمر وأقسى بإذن الله.. وندعو أشقاءنا في الضفة إلى تصعيد مقاومتهم للرد على عنهجية العدو وجرائمه".

واستكمل أبو عبيدة: "حرصنا منذ اليوم الأول على حماية الأسرى لدينا والحفاظ عليهم.. ونقول لجمهور الاحتلال إنه كان بإمكانكم استعادة أسراكم منذ عام لو ناسب ذلك طموحات نتنياهو.. وما حدث مع الأسرى الستة في رفح الفلسطينية ربما يتكرر مع آخرين طالما يتعنت نتنياهو وحكومته الإرهابية.. ولدينا تعليمات أنه إذا تعرض الأسرى للخطر أو لاشتباكات قريبة يتم نقلهم إلى أماكن أخرى أكثر أمنا.. والمخاطر على الأسرى الإسرائيليين تتعاظم يوما بعد يوم".

واختتم أبو عبيدة: منطقة الاشتباك يتعرض فيها الأسرى لتقاطع النيران وربما لنيران العدو نفسه.. ربما يكون 100 رون آراد جديد يلوحون في الأفق.. ومصير أسرى العدو مرهون بقرار من حكومة الاحتلال ولا نستبعد دخول ملفهم إلى نفق مظلم.. يجب أن يفهم الصهاينة أنهم منبوذون من كل العالم الحر.. وندعو إلى إطلاق أكبر حملة عربية وإسلامية ودولية لإسناد الشعب الفلسطيني.. ندعو إلى أكبر هجوم سيبراني ضد العدو من خبراء الحرب الإلكترونية.. ".