الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بدء تجربة طوارئ كبرى في مطار القاهرة (صور)

مطار القاهرة، فيتو
مطار القاهرة، فيتو
ads

 بدأ منذ قليل سلطات مطار القاهرة الدولي، تنفيذ تجربة طوارئ متسعة النطاق بأرض مهبط مطار القاهرة الدولي، وذلك من أجل رفع الكفاءة التدريبية لكافة الجهات ذات الصلة بخطة إدارة الأزمات والطوارئ بمشاركة رجال الشرطة والإسعاف والدفاع المدني.

جاء ذلك بحضور قيادات وزارة الطيران المدني ورئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية،  ورئيس شركة ميناء القاهرة الجوي،  ونائب وزير الطيران المدني الطيار منتصر مناع. 

وتجري تجربة الطوارئ داخل أرض المهبط وساحة المطار، حيث تم اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لمنع تأثر الحركة الجوية وعمليات المطار وحركة المرور المعتادة داخل وخارج مطار القاهرة بإجراء سيناريو التجربة.

 

أسباب إجراء تجارب الطوارئ بمطار القاهرة 

 ويأتي تنفيذ هذه التجربة استجابة من مطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية لتنفيذ تعليمات سلطة الطيران المدني المصري والمنظمة الدولية للطيران المدنى ICAO بتنفيذ تجارب الطوارئ بصفة دورية، للوقوف على جاهزية المطارات المصرية والارتقاء بالمستوى التدريبي في كافة التخصصات لمواجهة أي أحداث طارئة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الشركة القابضة للمطارات والملاحة الشركة القابضة للمطارات القابضة للمطارات والملاحة الجوية القابضة للمطارات الطيران المدني الطيار منتصر مناع الملاحة الجوية تجربة طوارئ سلطات مطار القاهرة

مواد متعلقة

جامعة عين شمس تشارك بالمعرض السابع عشر للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2024"

مطار القاهرة يجري اليوم تجربة طوارئ تدريبية موسعة على المهبط

وزير الطيران يشهد النسخة 130 لمؤتمر منظمة IATP

جولة تفقدية لوزير الطيران بمطار العلمين الدولي لمتابعة حركة التشغيل

جامعة عين شمس تنظم احتفالية بمناسبة الذكرى 51 لانتصارات أكتوبر

التعليم العالي: تكلفة جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية 646 مليون جنيه

وزير التعليم العالي: لدينا 20 جامعة أهلية ودولية تضم 200 كلية

الأعلى للجامعات يصدر كتيبا عن تاريخ انتصارات أكتوبر

الأكثر قراءة

الأهلي يُنهي تجربة بيرسي تاو ويرفض تجديد عقده

​هيئة الدواء تحذر من 9 عوامل خطر تسبب الإصابة بسرطان الثدي

رسوب 85 % من طلاب الفرقة الأولى بطب سوهاج، وعميد الكلية يرفض التعليق

كامل الوزير: انتهى عهد تسقيع الأراضي

وصول كسارات تحويل مخلفات الهدم إلى إنترلوك وبلدورات بميناء سفاجا (صور)

نعيم قاسم يكشف قدرات حزب الله ويتحدث عن انتخاب الأمين العام الجديد

"تضم القبور عظامهم قبل أن يدنس شبر واحد من أرض مصر"، رسالة تحذير قوية من اللواء ياسر وهبة

10 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

منوعات

المزيد

الأرض على موعد مع 7 كسوفات كلية للشمس على مدار العقد المقبل

روسيا تطور ذراعا اصطناعية لاستعادة حركة اليد بعد الإصابة بالسكتات الدماغية

بقوة مدمرة ويفوق "هيلين"، إعصار ميلتون يتجه إلى فلوريدا وأوامر إخلاء إلزامية

وفاة العقيد الإسرائيلي إلحنان تننباوم الذي أغراه حزب الله بصفقة مخدرات

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 8-10-2024 بالبورصات العالمية

الفراخ البيضاء ترتفع 3 جنيهات، ننشر أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 8-10-2024 في الأسواق

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 8-10-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام حسام حسن مع منتخب مصر قبل مواجهتي موريتانيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف خانت امرأت نوح وامرأت لوط أنبياء الله؟ وكيف كانت نهايتهما؟

أمين «البحوث الإسلامية»: الفتوى لها مكانة عظيمة في بناء إنسان قادر على التناغم مع الحياة

ابنتا شعيب، هل هما ابنتا نبي؟ وما هو اسم زوجة موسى؟

المزيد
الجريدة الرسمية