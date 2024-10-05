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أخبار مصر

وزير الطيران المدني يستقبل وزير الدولة السعودي لتعزيز سبل التعاون المشترك

لقاء وزير الطيران
لقاء وزير الطيران المدني مع وزير الدولة السعودي
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استقبل  الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدني، بمقر ديوان عام الوزارة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودي، وعبد العزيز الدعيلج رئيس هيئة الطيران المدني السعودي، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير السعودية بالقاهرة، والوفد المرافق له وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطيران المدني، وذلك في إطار تعزيز جهود التعاون بين  مصر وجميع الدول العربية الشقيقة في مختلف المجالات.

بحث أوجه التعاون بين مصر والسعودية في مجالات الطيران المدني 

وحضر اللقاء  الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، والمحاسب أماني متولي الوكيل الدائم لوزاره الطيران المدنى  والطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني، والملاح محمد حسن نائب رئيس السلطه.

وخلال اللقاء ناقش وزير الطيران المدني عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين سلطة الطيران المدني المصري وهيئة الطيران المدني السعودي لدعم مزيد من مجالات التعاون المستقبلي والتي يأتي من بينها دفع جهود آليات إدارة المجال الجوي والتنسيق بين البلدين وبخاصة في الأوقات الاستثنائية، بالإضافة إلى استغلال الفرص الواعدة التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وفى هذا السياق، رحب وزير الطيران المدني بوزير الدولة السعودي والوفد المرافق له؛ مشيدًا  بقوة وعمق العلاقات الثنائية الممتدة  بين مصر والسعودية؛ مؤكدًا  أن هذا اللقاء يعكس مدى حرص الجانبان على تعزيز  العمل المشترك في ضوء توافق جهود ومساعي القيادة السياسية بكلا البلدين.

استغلال الفرص الواعدة في مجال الطيران بين مصر والسعودية

ومن جانبه أعرب الدكتور عصام بن سعد عن سعادته بهذا اللقاء وحفاوة الاستقبال التي تعكس أواصر الترابط بين مصر والمملكة العربية السعودية على مر التاريخ، مشيدًا بالجهود التنسيقية بين البلدين على كافة الأصعدة، وبخاصة في مجال الطيران المدني.

 وأشار إلى أهمية التواصل والتنسيق الدائم من خلال تبادل الرؤى والمقترحات  مما يعزز من النتائج الاقتصادية المرجوة التي يتطلع إليها الجانبين، لافتًا الى أن المملكة ترحب بمزيد من التعاون الثنائي بما يدعم الممارسات التشغيلية بين مصر والسعودية.

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