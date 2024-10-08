الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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يريدون الهجرة ويرفضون العودة لغلاف غزة، دبلوماسي يكشف صدمة الإسرائيليين بعد عام على طوفان الأقصى

تأزم المجتمع الإسرائيلي
تأزم المجتمع الإسرائيلي من الداخل، فيتو

كشف السفير فوزي العشماوي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن الأزمة الشديدة التي يعانيها المجتمع الإسرائيلي، بعد مرور عام على عملية طوفان الأقصى، وذلك من خلال استطلاعين للرأي أحدهما لهيئة البث الإذاعي الإسرائيلي، والآخر أجرته صحيفة "معاريف" العبرية، كشفا نتائج صادمة عن الداخل الإسرائيلي.

%86 من المستوطنين يرفضون العودة لغلاف غزة


وأكدت الاستطلاعات أن نسبة كبيرة، وتحديدا 86%، من المستوطنين يرفضون العودة والسكن في مستوطنات غلاف غزة بعد انتهاء الحرب، وأن 35% من الإسرائيليين يعتقدون أن الاحتلال الإسرائيلي خسر الحرب، و24% من أفراد المجتمع الإسرائيلي يدرسون الهجرة الدائمة عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، و23 %  لا يشعرون بالأمن في إسرائيل.
 

المستوطنون يرفضون العودة لغلاف غزة، فيتو


وقال السفير فوزي العشماوي عن الأرقام الصادمة التي تكشف الأزمة الشديدة داخل المجتمع الإسرائيلي: "إستطلاعان مهمان للرأي، يكشفان عن أزمة المجتمع الإسرائيلي بعد مرور عام من الحرب في غزة، الأول أجرته هيئة البث الاذاعي الاسرائيلية (كان ١١) وكانت أهم نتائجه أن 86٪ من المشاركين إنهم يرفضون السكن في مستوطنات غلاف غزة بعد انتهاء الحرب مقابل ١٤٪ قد يرغبون في ذلك".

نتائج صادمة للإسرائيليين بعد عام من طوفان الأقصى


وتابع السفير فوزي العشماوي: "وفقا لنتائج الاستطلاع يعتقد ٣٥٪ أن إسرائيل خسرت الحرب في غزة مقابل ٢٧٪ يرون انها كسبتها في حين يري ٣٨٪ انهم لايعلمون بيقين، وهناك حوالي  ١٤٪ فقدوا قريب او صديق في الحرب، و٣٦٪ يعرفون أحد القتلي في الحرب أي أن ٤٨٪ قد تأثروا بالحرب بصورة مباشرة او غير مباشرة".

إسرائيليون يريدون الهجرة لدائمة، فيتو


كما كشف  العشماوي عن الاستطلاع الثاني الذي يكشف أزمة المجتمع الإسرائيلي بعد مرور عام على طوفان الأقصى، قائلا: " الاستطلاع الثاني أجرته صحيفة معاريف ويتضح منه مايلي: - أن 24 ٪ درسوا الهجرة الدائمة من إسرائيل، و11 ٪ درسوا الهجرة المؤقتة)، في حين قال 65 ٪ أنهم لم يدرسوا الفكرة".

33 ٪ يرفضون العيش في إسرائيل


وتابع العشماوي: "47 ٪ يريدون جدًا أن يعيش أولادهم في إسرائيل، و26 ٪؜ يريدون أن يعيش أولادهم في إسرائيل، في حين شدد 21 ٪؜ على أنهم لا يريدون أن يعيش أولادهم في إسرائيل".

مخاوف المجتمع الإسرائيلي من الداخل، فيتو


وأكد السفير فوزي العشماوي أن "غالبية الذين لديهم رضا عن العيش في إسرائيل هم من كبار السن والمتدينين والحريديين وناخبي أحزاب الائتلاف، في حين أن غير الراضين عن العيش في إسرائيل هم أبناء 30 - 44 عامًا، وأزواج شباب، وناخبو أحزاب المعارضة".
وقال العشماوي عن أزمة المجتمع الإسرائيلي: "يعتقد 66 ٪ من المستطلعين أن إسرائيل دولة يطيب العيش فيها، مقابل 33 ٪ يعتقدون أنه لا يطيب العيش فيها، وقال 49% إنهم يشعرون بأمن شخصي في إسرائيل مقابل 23 %  لا يشعرون بذلك ".

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