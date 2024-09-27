لحظة هروب المستوطنين الإسرائيليين نحو الملاجئ بعد سماع دوي صافرات الإنذار في تل أبيب (فيديو)

نشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يرصد لحظة هروب المستوطنين نحو الملاجئ بعد سماع دوي صفارات الإنذار وسط فلسطين المحتلة.

وكانت صفارات الإنذار قد دوت في تل أبيب وسط إسرائيل، فجر اليوم الجمعة، فيما سمعت أصوات انفجارات في المدينة.

🔴 لحظة هروب المستوطنين نحو الملاجئ بعد سماع دوي صافرات الإنذار وسط #فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/bCkHScY1Zu — ساحات - عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) September 26, 2024

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار انطلقت نتيجة صاروخ أطلق من اليمن، وتم إطلاق صاروخ اعتراضي، والتفاصيل قيد المراجعة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "منظومة "حيتس" للدفاع الجوي تعترض الصاروخ الذي أطلق من اليمن بنجاح، وسمعت صفارات الإنذار وانفجارات بعد اعتراض الصاروخ وتساقط الشظايا".

وكان زعيم أنصار الله في اليمن عبد الملك الحوثي قد قال يوم الخميس، إن المعركة واحدة و"العدوان على الشعب اللبناني هو في إطار العدوان على الشعب الفلسطيني".