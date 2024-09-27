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خارج الحدود

لحظة هروب المستوطنين الإسرائيليين نحو الملاجئ بعد سماع دوي صافرات الإنذار في تل أبيب (فيديو)

هروب المستوطنين،
هروب المستوطنين، فيتو

نشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يرصد لحظة هروب المستوطنين نحو الملاجئ بعد سماع دوي صفارات الإنذار وسط فلسطين المحتلة.

وكانت صفارات الإنذار قد دوت في تل أبيب وسط إسرائيل، فجر اليوم الجمعة، فيما سمعت أصوات انفجارات في المدينة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار انطلقت نتيجة صاروخ أطلق من اليمن، وتم إطلاق صاروخ اعتراضي، والتفاصيل قيد المراجعة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "منظومة "حيتس" للدفاع الجوي تعترض الصاروخ الذي أطلق من اليمن بنجاح، وسمعت صفارات الإنذار وانفجارات بعد اعتراض الصاروخ وتساقط الشظايا".

وكان زعيم أنصار الله في اليمن عبد الملك الحوثي قد قال يوم الخميس، إن المعركة واحدة و"العدوان على الشعب اللبناني هو في إطار العدوان على الشعب الفلسطيني".

 

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هروب المستوطنين فلسطين إسرائيل تل أبيب اليمن عبد الملك الحوثي

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