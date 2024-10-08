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خارج الحدود

الخارجية تطالب المكسيك بإنهاء التحقيقات فى مقتل 3 مصريين لنقل الجثامين لأرض الوطن

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره المكسيكي

 أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًا مع خوان دي لا فوينتي وزير خارجية المكسيك، حيث تناول الاتصال حادثة إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل ثلاثة مواطنين مصريين في المكسيك للوقوف على آخر المستجدات ذات الصلة بالحادثة.  

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير خارجية المكسيك بادر بالإعراب عن أسفه الشديد للحادث الأليم، وطلب نقل تعازيه إلى الحكومة المصرية وأسر الضحايا، مؤكدًا أن التحقيقات متواصلة وأنه سيتم موافاة الحكومة المصرية بنتائجها فور الانتهاء منها.

من جانبه، طلب الوزير عبد العاطي من الحكومة المكسيكية سرعة إنهاء التحقيقات والإجراءات اللازمة وذلك حتى يتسنى نقل جثامين الضحايا إلى أرض الوطن، فضلًا عن توفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، مشيرًا إلى أنه وجه سفيرنا في المكسيك بالسفر إلى المدينة التي تبعد قرابة 850 كم من العاصمة المكسيكية لمتابعة الموقف والانتهاء من إجراءات نقل الجثامين والوقوف على احتياجات المصابين.

كما تناول الاتصال العلاقات الثنائية المصرية - المكسيكية، حيث أشار وزير الخارجية إلى أهمية الارتقاء بالعلاقات التجارية ودعم الاستثمار بين البلدين، منوهًا بأهمية توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات جديدة في ظل المقومات التي يتمتع بها البلدان. 

كما أثار وزير الخارجية ترشيح مصر للدكتور خالد العناني لمنصب مدير العام منظمة اليونسكو، حيث أشاد الوزير المكسيكي بقدرات المرشح المصري.

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