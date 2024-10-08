رئيس وزراء إسرائيل السابق: نستطيع تدمير منشآت إيران النووية

غزة الأن، زعم رئيس وزراء إسرائيل السابق، نفتالي بينت، اليوم الثلاثاء، أنه بإمكان دولة الاحتلال تدمير منشآت إيران النووية، والتي يمكنها أن تشكل خطرا على وجودهم.

وفي الوقت ذاته كانت سلطت صحيفة “نيويورك تايمز ” الضوء على تصريحات مسؤولين إسرائيليين أوضحا من خلالها أن قدرات إسرائيل لا تزال محدودة لضرب البرنامج النووي الإيراني.

ايران تواصل دعم أذرعها في المنطقة

وقبل وقت سابق أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن عملية 7 أكتوبر أعادت إسرائيل 70 عاما إلى الوراء، وأن معركة طوفان الأقصى أكدت أن الشعب الفلسطيني سيتمكن من تقرير مصيره، مضيفا:" إيران ستواصل دعم أذرعها في المنطقة".

وحذر وزير الخارجية الإيراني فى كلمة له منذ قليل، إسرائيل من القيام بأي مغامرة ضد إيران، وعلى الكيان الصهيوني ألا يعبث مع قدراتنا ولن نتردد ولن نتأخر في الرد.

إيران تهدد بالرد على أي هجوم إيراني

وقال: “ الإسرائيليون يعلمون أن صواريخنا يمكنها الوصول إلى كل أهدافها، وسنرد على أي هجوم على مؤسساتنا أو البنى التحتية، في الوقت والمكان المناسبين دون تسرع".

وناشد المجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.