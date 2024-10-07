الإثنين 07 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

خبير عسكري يكشف المأزق الذي يواجه الاحتلال حاليا

معاناة جيش الاحتلال
معاناة جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

قال اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية، إن إسرائيل اليوم، بمناسبة 7 أكتوبر تواجه موقفا في منتهى الصعوبة، فهناك قصفات صاروخية من الجنوب والشمال.

وأكد أن إسرائيل في موقف سياسي وعسكري مضطرب، و غير قادرة على اتخاذ قرار استراتيجي حاليا، متابعا: لدي قناعة بأن إسرائيل غير قادرة على فتح جبهتين في توقيت واحد.

 

موقف مصر من القضية الفلسطينية

وأضاف ربيع، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة» بقناة «إكسترا نيوز»، أن مصر لديها موقف ثابت من القضية الفلسطينية ولم يتغير على مدار التاريخ، كما أن القاهرة لها مبدأ هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو عاصمتها القدس الشرقية، وأعلنت عن ذلك أكثر من مرة القيادة السياسية ووزير الخارجية، وكل القيادات في مصر لديها قناعة بذلك.

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تهجير الفلسطينيين وموقف السيسي 

وأشار إلى أن أول من تحدث عن موضوع تهجير الفلسطينيين هو الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد مرور يوم على العمليات في «طوفان الأقصى»، وعندما بدأت إسرائيل في تهجير الفلسطينيين من الشمال للوسط ومن الوسط للجنوب وتعيدهم مرة أخرى للشمال، بدأت حينها القيادة السياسية تضع إنذارا بأن هناك تهجير للفلسطينيين، لذلك رفضت القيادة بشدة تهجير الفلسطينيين سواء لـ سيناء أو أي دولة خارجية أخرى.

 

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