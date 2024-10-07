إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على طريق شبرا - بنها الحر
أصيب 4 أشخاص اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق شبرا بنها- الحر، في محافظة القليوبية وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى عقب رفع آثار الحادث من الطريق.
حادث بطريق شبرا بنها- الحر
وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق شبرا بنها- الحر، بعد محطة وقود مشتهر.
وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أسفر عن انقلابها بنهر الطريق، وإصابة 4 أشخاص من مستقليها وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، ورفع آثار الحادث وعودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى.
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