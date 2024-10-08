الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية "أرشيف القاهرة" ببيت السناري

بيت السناري
بيت السناري

 تنظم مكتبة الاسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، بالتعاون مع مبادرة سيرة القاهرة، احتفالية "أرشيف القاهرة" بمناسبة مرور 4 سنوات على تأسيس مبادرة سيرة القاهرة، وذلك يوم الخميس المقبل 10 أكتوبر في تمام السادسة مساءً، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة. 

 

قرارات للنيابة في اندلاع حريق داخل محطة صرف صحى فى أبو رواش بكرداسة

طائرات الاحتلال تطلق النار على منازل المواطنين في بيت لاهيا


ويتم افتتاح معرض "أرشيف القاهرة" ضمن برنامج الاحتفالية، والذي يُشكل متحفًا شعبيًا يعكس جوانب متنوعة من تاريخ المدينة بما يضمه من مقتنيات وأوراق قديمة، حيث يتمكن الزوار من اكتشاف قطع نادرة تعبر عن تراث الأجداد، بما في ذلك عاداتهم في الفرح والحزن وحياتهم اليومية، وكذلك رسائلهم ونقودهم. 

 

كما ستشهد الاحتفالية استضافة عدد من المؤثرين للحديث عن الأرشيف القاهري، بالإضافة إلى إطلاق النسخة الأولى من "جائزة سيرة القاهرة للتراث"، تكريمًا للجهود المبذولة في توثيق التراث الثقافي.
جدير بالذكر أن "سيرة القاهرة" هي مبادرة مستقلة تأسست على يد عبد العظيم فهمي في سبتمبر 2020، وتهدف إلى توثيق التراث المادي واللامادي لمدينة القاهرة عبر الوسائط المتعددة. تسعى المبادرة إلى تعزيز الروابط بين سكان المدينة ومحيطهم، وتعميق مفهوم الانتماء للأجيال الجديدة. 

 

تتضمن فعاليات المبادرة الجولات التراثية في الأحياء القديمة، وإنتاج سلسلة أفلام وثائقية بعنوان "من دروبها العامرة"، بالإضافة إلى ندوات توعوية مفتوحة للجمهور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاسكندرية القاهرة مكتبه الإسكندرية

مواد متعلقة

البابا تواضروس يستقبل وزيري الري والأوقاف لمناقشة سبل رفع الوعي بأهمية ترشيد المياه

قرارات للنيابة في اندلاع حريق داخل محطة صرف صحى فى أبو رواش بكرداسة

رئيس جامعة القاهرة يبحث مع محافظ الجيزة تعزيز أوجه التعاون

الأكثر قراءة

الأهلي يُنهي تجربة بيرسي تاو ويرفض تجديد عقده

رسميا، نقل تبعية صندوق مصر السيادي لمجلس الوزراء بعد موافقة النواب

تركيا تسعى لبناء 1000 مصنع في مصر

انطلاق مراسم اصطفاف الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بحضور السيسي

10 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

موعد أول اختبار للطلاب في المدارس بالعام الدراسي الجديد

السيسي يشهد تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني

الكهرباء تعلن حالات تقنين أوضاع سارقي التيار بوصلات خلف العدادات

منوعات

المزيد

روسيا تطور ذراعا اصطناعية لاستعادة حركة اليد بعد الإصابة بالسكتات الدماغية

بقوة مدمرة ويفوق "هيلين"، إعصار ميلتون يتجه إلى فلوريدا وأوامر إخلاء إلزامية

وفاة العقيد الإسرائيلي إلحنان تننباوم الذي أغراه حزب الله بصفقة مخدرات

ناسا تكشف طبيعة التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 8-10-2024 في الأسواق

10 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 8- 10-2024 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 8- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام مانويل بيليجريني أكبر مدرب في تاريخ الدوري الإسباني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ابنتا شعيب، هل هما ابنتا نبي؟ وما هو اسم زوجة موسى؟

أهمها إدراك النص، علي جمعة يشرح أركان الفتوى الثلاثة

أحاديث حول فضل الاستشهاد في سبيل الله

المزيد
الجريدة الرسمية