مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية "أرشيف القاهرة" ببيت السناري

تنظم مكتبة الاسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، بالتعاون مع مبادرة سيرة القاهرة، احتفالية "أرشيف القاهرة" بمناسبة مرور 4 سنوات على تأسيس مبادرة سيرة القاهرة، وذلك يوم الخميس المقبل 10 أكتوبر في تمام السادسة مساءً، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.



ويتم افتتاح معرض "أرشيف القاهرة" ضمن برنامج الاحتفالية، والذي يُشكل متحفًا شعبيًا يعكس جوانب متنوعة من تاريخ المدينة بما يضمه من مقتنيات وأوراق قديمة، حيث يتمكن الزوار من اكتشاف قطع نادرة تعبر عن تراث الأجداد، بما في ذلك عاداتهم في الفرح والحزن وحياتهم اليومية، وكذلك رسائلهم ونقودهم.

كما ستشهد الاحتفالية استضافة عدد من المؤثرين للحديث عن الأرشيف القاهري، بالإضافة إلى إطلاق النسخة الأولى من "جائزة سيرة القاهرة للتراث"، تكريمًا للجهود المبذولة في توثيق التراث الثقافي.

جدير بالذكر أن "سيرة القاهرة" هي مبادرة مستقلة تأسست على يد عبد العظيم فهمي في سبتمبر 2020، وتهدف إلى توثيق التراث المادي واللامادي لمدينة القاهرة عبر الوسائط المتعددة. تسعى المبادرة إلى تعزيز الروابط بين سكان المدينة ومحيطهم، وتعميق مفهوم الانتماء للأجيال الجديدة.

تتضمن فعاليات المبادرة الجولات التراثية في الأحياء القديمة، وإنتاج سلسلة أفلام وثائقية بعنوان "من دروبها العامرة"، بالإضافة إلى ندوات توعوية مفتوحة للجمهور.