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حوادث

قرارات للنيابة في اندلاع حريق داخل محطة صرف صحى فى أبو رواش بكرداسة

اندلاع حريق، فيتو
اندلاع حريق، فيتو

 أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب داخل محطة صرف صحى فى منطقة أبو رواش فى كرداسة، للوقوف على ملابساته وحصر التلفيات وتحديد بدايته ونهايته.

وأمرت النيابة باستدعاء المسئولين عن المحطة لسماع أقوالهم، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

 

اندلاع حريق في محطة صرف صحي 

 تلقت غرفة النجدة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل محطة صرف صحى فى منطقة أبو رواش.

انتقل رجال الحماية المدنية على الفور إلى مكان البلاغ، وبصحبتهم 6 سيارات وتم محاصرة الحريق وإخماده قبل امتداده للمجاورات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

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نيابة الجيزة الجيزة كرداسة منطقة أبو رواش

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