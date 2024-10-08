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روسيا تطور ذراعا اصطناعية لاستعادة حركة اليد بعد الإصابة بالسكتات الدماغية

الذراع الاصطناعية،فيتو
الذراع الاصطناعية،فيتو

 أعلنت جامعة تومسك الطبية الروسية عن تطوير ذراع اصطناعية تساعد المرضى في استعادة حركات أيديهم بعد التعرض للشلل المؤقت جراء الإصابة بالسكتات الدماغية.

تطوير ذراع اصطناعية تساعد المرضى في استعادة حركات أيديهم

 وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة:"الخبراء في مركز CyberMed للخدمات الطبية التابع لجامعتنا، تمكنوا من تطوير ذراع اصطناعية تساعد المرضى على إجراء تمارين التأهيل لاستعادة حركات أيديهم بعد تعرضهم للسكتات الدماغية".

وأضاف البيان:"الذراع الاصطناعية تتألف من قسمين: قسم يحتوي على أجهزة قادرة على نسخ المعلومات حول حركة اليد السليمة للمريض، وقسم يستخدم لتحريك اليد المصابة ويكرر حركات اليد السليمة. 

هذه التقنية تساعد على استعادة الاتصالات العصبية مع القسم الذي يتلف في المخ بعد الإصابة بالسكتة الدماغية".

الذراع الاصطناعية الجديدة لا يمكنها تكرار حركات يد المريض السليمة

والذراع الاصطناعية الجديدة لا يمكنها تكرار حركات يد المريض السليمة فحسب، بل تساعد المريض على إجراء بعض التمارين المنزلية الإضافية لليد المصابة، ما يسرّع عملية الشفاء لديه.

وحول الموضوع قال مدير مختبر CyberMed في الجامعة، دميتري جدانوف:" نحن نبحث حاليا عن شركاء لمواصلة تطوير المشروع واستخدام النظام في المؤسسات الطبية.. ما زلنا في مراحل تطوير الذراع الاصطناعية حاليا، وأظهرت الاختبارات التي أجريناها على نموذج هذه الذراع صحة أفكارنا وفعالية التقنية الجديدة".

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الذراع الاصطناعية جامعة تومسك روسيا مرضى السكتة الدماغية

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