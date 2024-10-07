البترول تستعد لتشغيل مجمع التفحيم وإنتاج السولار بمصفاة تكرير السويس

تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية، للانتهاء من تنفيذ مشروع مجمع التفحيم وإنتاج السولار بمصفاة تكرير السويس لتصنيع البترول، منتصف 2025.

وقال مصدر بوزارة البترول لـ "لفيتو"، إن المشروع التابع لشركة "السويس للبترول" المصرية ستتجاوز استثماراته 1.8 مليار دولار، والذي سيعزز من إنتاج قطاع البترول من السولار وعدد من أنواع الوقود التي تحتاجها السوق المحلي "البنزين، البوتاجاز".

تنفذه "إنبي" و"بتروجت" وتتولى "إيبروم" تشغيله باستثمارات 1.8 مليار دولار

وأشار المصدر إلى أن "مجمع التفحيم" ينتظر إنهاء بعض الاعتمادات المالية لسرعة إنهاء أعمال التنفيذ، إذ تتولى شركتي بتروجت وإنبي أعمال تنفيذ المشروع.



وأكد في ذات السياق أن الشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات البترولية “ايبروم” ستتولى أعمال تشغيل "مجمع التفحيم" وكذلك تدريب مجموعة من قيادات ومهندسي شركة السويس للبترول صاحبة المشروع لتتولى لاحقا أعمال الإدارة بالكامل للمشروع، موضحا أن "إيبروم" قد يسند إليها لاحقًا أية أعمال صيانة طارئة يحتاجها المشروع.

أعمال بتروجت في مشروع مجمع إنتاج السولار بالسويس

وتبنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية استراتيجية لتطوير صناعة تكرير البترول منذ نحو عامين، بما يضمن تنفيذ خارطة طريق للتطوير الشامل لمصافي التكرير بالسويس وتم العمل عليها والوصول لمرحلة متقدمة في التنفيذ.

وأضاف أن "مجمع التفحيم" سيتضمن إنشاء وحدة تقوم في الأساس على الحصول على كميات من المازوت لإنتاج السولار اللازم للسوق المصرية وبالتالي سيقلل المشروع بشكل مباشر من فاتورة الاستيراد من الخارج بما يقارب 20% شهريًا.

وأشار إلى أنه سيتم الوقوف على الطاقة الإنتاجية للمشروع بشكل نهائي مع بدء التشغيل التجريبي للوحدات الإنتاجية والتأكد من الطاقات التي يستطيع قطاع البترول توفيرها من المازوت للمشروع، لافتًا إلى أن وزارة البترول المصرية تتولى تدبير شحنات من النفط الخام من السعودية والعراق لتغذية مصافي التكرير باحتياجاتها من مواد التغذية اللازمة لإنتاج المشتقات البترولية".

أوضح أن عددًا من مشاريع الاستبدال والتجديد جارية في المصافي، والتي سيكون لها دور محوري في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، في ظل التوسعات التي تقوم بها الحكومة بموانئ البحر المتوسط وكذلك إنشاء خطوط أنابيب ومستودعات لتخزين وتداول الوقود والنفط الخام على ساحل البحر المتوسط.

بتروجت تنجح في رفع برج يزن 330 طن بمجمع التفحيم بالسويس



وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت خلال شهر أغسطس الماضى أن شركة بتروجت استطاعت رفع برج يزن 330 طن ضمن نطاق أعمالها بمشروع تطوير وتحديث مشروع مجمع التفحيم لشركة السويس لتصنيع البترول والذي يشتمل علي وحدة إنتاج البوتجاز لتعظيم القيمة المضافة من خلال استغلال المازوت (منخفض القيمة) وتحويله لمنتجات بترولية عالية القيمة حيث تتم أعمال التصميم والتوريد والتنفيذ عن طريق إئتلاف بين شركتى إنبي وبتروجت،وأيضا الانتهاء من تصنيع برج التقطير الفراغي العملاق بطول 60 متر وقطر 8 متر ووزن 500 طن ومفاعل إنتاج الكيروسين قطر 6 متر ووزن 530 طن، واللذان تم تركيبهما في مشروع مجمع التفحيم وإنتاج السولار الجديد بالسويس داخل مصفاة تكرير السويس لتصنيع البترول.

قطاع البترول يسعي للتوسع في مشروعات التكرير لتلبية احتياجات السوق المحلي



ويسعى قطاع البترول إلى تنفيذ عدد من مشروعات التكرير والتصنيع لتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية لتقليل الاستيراد، توفير احتياجات السوق من أنواع الوقود للقطاعات المختلفة.

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