الجمعة 27 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

رغم الرسالة الناعمة، ترامب يحرج الرئيس الأوكراني

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

كشف المرشح الجمهوري للرئاسة، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في خطوة غير معتادة دبلوماسيا، عن رسالة تلقاها من فلاديمير زيلينسكي الذي يزور نيويورك حاليا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونشر ترامب على حسابه في منصة "تروث سوشيل" صورة للرسالة التي تلقاها من زيلينسكي والتي تم تسليمها إليه عبر دينيس سينيك، نائب رئيس بعثة السفارة الأوكرانية في الولايات المتحدة.

وقال زيلينسكي في الرسالة إنه يتحدث دائما "باحترام كبير" عن ترامب.

وأكد أنهما "يجب أن يسعيا جاهدين لفهم بعضهما بعضا والبقاء على اتصال وثيق".

وكتب: "جميعنا في أوكرانيا نريد إنهاء هذه الحرب بسلام.. لكننا نعلم أنه دون أمريكا من المستحيل تحقيق ذلك. ولهذا السبب علينا أن نسعى جاهدين لفهم بعضنا بعضا والبقاء على اتصال وثيق".

كما أضاف في الرسالة: "منذ أيام، طلبت مقابلتك، وأريد حقا أن أسمع أفكارك بشكل مباشر.. اسمح لي أن أعرف إذا كنت ستتواجد في المدينة في ذلك الوقت، إذ أود حقا أن نجتمع".

يشار إلى أن الكشف عن محادثة خلف الكواليس بين اثنين من السياسيين علنا، خاصة من قبل أحد المحاورين أنفسهم هي خطوة غير معتادة دبلوماسيا، إذ قد تفهم هذه الخطوة وكأنها محاولة لإحراج زيلينسكي.

لا سيما أن منشور ترامب أتى إثر تكثيف المرشح الجمهوري لانتقاداته تجاه أوكرانيا ورئيسها خلال تجمعاته الانتخابية، إذ وصفه في أحد الخطابات بـ "البائع المتفوق".

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