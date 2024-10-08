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رياضة

اليوم، استكمال مباريات الجولة الافتتاحية من دوري المحترفين

بلدية المحلة أمام
بلدية المحلة أمام الداخلية

دوري المحترفين، تستكمل اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الافتتاحية من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين” لموسمه الثاني على التوالي بمشاركة 20 فريقًا.

ويقام اليوم الثلاثاء 5 مواجهات استكمالا لمباريات الجولة الأولى، حيث يشهد اليوم الثاني من مسابقة دوري المحترفين عده  لقاءات قوية علي غرار اليوم الأول، أبرزها المقاولون العرب أمام القناة، السكك الحديد مودرن أمام أسوان. 

مواجهات اليوم في دوري المحترفين 

المقاولون العرب ضد القناة. 

لافيينا ضد راية.

 السكك الحديد مودرن ضد  أسوان.

 كهرباء الإسماعيلية ضد ديروط.

 سبورتنج ضد بترول أسيوط.

وأقيمت أمس الاثنين 5 مباريات من الجولة الأولى بدوري المحترفين، حيث التقي بلدية المحلة الداخلية، طنطا وادي دجلة، المصرية للاتصالات وبروكسي، المنصورة وأبو قير للأسمدة، الترسانة ومنتخب السويس.

نتائج مباريات أمس الأثنين في دوري المحترفين 

طنطا ودجلة 0-1. 
أبو قير والمنصورة  3-0. 
الداخلية والبلدية 0-1
الاتصالات وبروكسي 1-1.

الترسانة والسويس1ـ0. 

شروط ونظام دوري المحترفين موسم 2024-2025

وكان اتحاد الكرة كشف أن دوري القسم الثاني أ المعروف باسم دوري المحترفين، سيقام من دورين في الموسم الجديد وليس من دور واحد كما حدث في الموسم الماضي.

أندية دوري المحترفين موسم 2024-2025

1- المقاولون العرب 

2- بلدية المحلة 

3- الداخلية 

4- وادي دجلة 

5- لافيينا 

6- القناة 

7- بروكسي

8- راية

9- طنطا 

10- السكك الحديد مودرن

11- أبوقير للأسمدة

12- بترول أسيوط

13- أسوان

14- الاتصالات 

15- المنصورة 

16- ديروط 

17- كهرباء الإسماعيلية 

18- منتخب السويس 

19- الترسانة

20- سبورتنج

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دوري المحترفين دوري القسم الثاني أ دوري القسم الثاني لافيينا أسوان

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