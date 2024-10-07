الترسانة يفتتح مشواره في دوري المحترفين بالفوز علي منتخب السويس

دوري المحترفين، فاز فريق الترسانة على نظيره منتخب السويس في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في الجولة الأولى من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين”.

وسجل هدف الفوز لفريق الترسانة اللاعب أوتو في الدقيقة 12.

نتائج مباريات اليوم في دوري المحترفين

طنطا ودجلة 0-1.

أبو قير والمنصورة 3-0.

الداخلية والبلدية 0-1

الاتصالات وبروكسي 1-1

الترسانة ومنتخب السويس 1-0.

فيما تستكمل باقي مباريات الجولة الأولى غدًا الثلاثاء، حيث يلتقي المقاولون العرب نظيره القناة، ولافيينا ضد راية، السكة الحديد أمام أسوان، كهرباء الإسماعيلية مع ديروط، سبورتنج ضد بترول أسيوط.

شروط ونظام دوري المحترفين موسم 2024-2025

وكان اتحاد الكرة كشف أن دوري القسم الثاني أ المعروف باسم دوري المحترفين، يقام من دورين في الموسم الجديد وليس من دور واحد كما حدث في الموسم الماضي.

أندية دوري المحترفين موسم 2024-2025

1- المقاولون العرب

2- بلدية المحلة

3- الداخلية

4- وادي دجلة

5- لافيينا

6- القناة

7- بروكسي

8- راية

9- طنطا

10- السكة الحديد

11- أبوقير للأسمدة

12- بترول أسيوط

13- أسوان

14- الاتصالات

15- المنصورة

16- ديروط

17- كهرباء الإسماعيلية

18- منتخب السويس

19- الترسانة

20- سبورتنج