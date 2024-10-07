الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري المحترفين، الترسانة يتقدم على منتخب السويس بهدف في الشوط الأول

الترسانة ومنتخب السويس
الترسانة ومنتخب السويس

دوري المحترفين، تقدم فريق الترسانة على نظيره منتخب السويس في الشوط الاول من مباراة التي تجمع بينهما اليوم في الجولة الأولى من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين”. 

وتقدم فريق الترسانة على منتخب السويس بهدف أوتو  في الدقيقة 12. 

 

وأقيمت 4 مباريات من أصل 5 لقاءات في الجولة الأولى بنفس التوقيت، حيث التقى بلدية المحلة الداخلية، طنطا وادي دجلة، المصرية للاتصالات وبروكسي، المنصورة وأبو قير للأسمدة. 

 

نتائج مباريات اليوم في دوري المحترفين 

طنطا ودجلة 0-1. 
أبو قير والمنصورة  3-0. 
الداخلية والبلدية 0-1
الاتصالات وبروكسي 1-1.

فيما تستكمل باقي مباريات الجولة الأولى غدًا الثلاثاء، فيلاقي المقاولون العرب نظيره القناة، لافيينا ضد راية، السكة الحديد أمام أسوان، كهرباء الإسماعيلية مع ديروط، سبورتنج ضد بترول أسيوط. 

 

شروط ونظام دوري المحترفين موسم 2024-2025

 

وكان اتحاد الكرة كشف أن دوري القسم الثاني أ المعروف باسم دوري المحترفين، سيقام من دورين في الموسم الجديد وليس من دور واحد كما حدث في الموسم الماضي.

 

أندية دوري المحترفين موسم 2024-2025

1- المقاولون العرب 

2- بلدية المحلة 

3- الداخلية 

4- وادي دجلة 

5- لافيينا 

6- القناة 

7- بروكسي

8- راية

9- طنطا 

10- السكة الحديد 

11- أبوقير للأسمدة

12- بترول أسيوط

13- أسوان

14- الاتصالات 

15- المنصورة 

16- ديروط 

17- كهرباء الإسماعيلية 

18- منتخب السويس 

19- الترسانة

20- سبورتنج

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

دوري المحترفين منتخب السويس الترسانة دوري القسم الثاني أ دوري القسم الثاني

مواد متعلقة

فوز بلدية المحلة وهزيمة المنصورة، نتائج مباريات دوري المحترفين اليوم الإثنين

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم في دوري المحترفين

الأكثر قراءة

من المتسبب في ارتفاع أسعار الدواجن؟ رئيس الشعبة يجيب

بسبب برنامج شكرا مليون، تفاصيل بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال

هدد بالانتحار، القبض على فنان شهير هارب من أحكام قضائية بأكتوبر

حقيقة تقاضي أمير توفيق 30 ألف دولار للظهور مع إبراهيم فايق

اعتذر عن الغياب، رسالة غامضة من قائد فيلق القدس الإيراني

فرمانات رمضان وقرصة ودن حسام جابت نتيجة، إمام عاشور يظهر بـ "نيولوك جديد"

حسام حسن يستقر على هذا الثنائي لشغل مركز الظهير الأيمن أمام موريتانيا

3.5 مليون يورو سنويا من فرانكفورت لتمديد عقد عمر مرموش حتى 2029

منوعات

المزيد

تقارير: 45% من الأراضي الروسية أصبحت مغطاة بالثلوج

مشاهد مؤثرة تحت القصف الإسرائيلي، لبنانية ترفض النزوح من منزلها دون قمصان برشلونة

شاب صعيدي يقلد نصر الدين طوبار بالمترو يثير الدهشة، والنشطاء: فكرنا بجيل العمالقة (فيديو)

يستخدم فرشاة، تطوير روبوت قادر على الرسم بأسلوب الفنان التشكيلي

المزيد

خدمات

المزيد

تباين سعر الأرز بالأسواق اليوم الاثنين 7/10/2024

أسعار النحاس اليوم الإثنين

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الاثنين

تعرف على أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأهلي بدوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الطين فى المنام وعلاقته بوجود مشاكل وصعوبات

شباب حول الرسول، عمير بن أبي وقاص "أصغر شهيد في الإسلام"

كيف اهتم الإسلام بتعليم الإنسان الآداب الراقية؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية