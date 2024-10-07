دوري المحترفين، الترسانة يتقدم على منتخب السويس بهدف في الشوط الأول

دوري المحترفين، تقدم فريق الترسانة على نظيره منتخب السويس في الشوط الاول من مباراة التي تجمع بينهما اليوم في الجولة الأولى من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين”.

وتقدم فريق الترسانة على منتخب السويس بهدف أوتو في الدقيقة 12.

وأقيمت 4 مباريات من أصل 5 لقاءات في الجولة الأولى بنفس التوقيت، حيث التقى بلدية المحلة الداخلية، طنطا وادي دجلة، المصرية للاتصالات وبروكسي، المنصورة وأبو قير للأسمدة.

نتائج مباريات اليوم في دوري المحترفين

طنطا ودجلة 0-1.

أبو قير والمنصورة 3-0.

الداخلية والبلدية 0-1

الاتصالات وبروكسي 1-1.

فيما تستكمل باقي مباريات الجولة الأولى غدًا الثلاثاء، فيلاقي المقاولون العرب نظيره القناة، لافيينا ضد راية، السكة الحديد أمام أسوان، كهرباء الإسماعيلية مع ديروط، سبورتنج ضد بترول أسيوط.

شروط ونظام دوري المحترفين موسم 2024-2025

وكان اتحاد الكرة كشف أن دوري القسم الثاني أ المعروف باسم دوري المحترفين، سيقام من دورين في الموسم الجديد وليس من دور واحد كما حدث في الموسم الماضي.

أندية دوري المحترفين موسم 2024-2025

1- المقاولون العرب

2- بلدية المحلة

3- الداخلية

4- وادي دجلة

5- لافيينا

6- القناة

7- بروكسي

8- راية

9- طنطا

10- السكة الحديد

11- أبوقير للأسمدة

12- بترول أسيوط

13- أسوان

14- الاتصالات

15- المنصورة

16- ديروط

17- كهرباء الإسماعيلية

18- منتخب السويس

19- الترسانة

20- سبورتنج