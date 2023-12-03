الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

طريقة عمل الكوكيز، في أسرع وقت والنتيجة مضمونة

الكوكيز، فيتو
الكوكيز، فيتو

طريقة عمل الكوكيز، من طرق عمل البسكويت الغربية، لكنه أصبح من الأنواع التي يعشقها الأطفال الصغار، وأصبح منتشرا في الأسواق بشكل كبير، إلا أن أسعاره ارتفعت بشكل كبير، وأصبحت لا تناسب ميزانية الكثير من الأسر المصرية، ولذلك تحاول الأمهات أن تجيد عمله؛ حتى يمكنها أن تعده لأبنائها في البيت، بدلًا من أن تضطر لشراءه من المحلات بأسعار أصبحت خيالية، وطريقة عمل الكوكيز في البيت، من الطرق سهلة التنفيذ، ويمكن اجادتها بكل سهولة.

وطريقة عمل الكوكيز، تعد من الطرق التي مع اجادتها ستوفر الأمهات بشكل كبير في الميزانية؛ لأن الأطفال يطلبونه بشكل دائم، فبدلا من أن تحرمهم منه، أو أن يكون البديل هو إهدار الميزانية في بنود غير أساسية، فالبديل الأفضل، والحل الحقيقي لتلك المعادلة الصعبة، هو إجادة طريقة عمل الكوكيز في البيت.

Advertisements



طريقة الكوكيز الأصلي بالشوكولاتة

الكوكيز أصبح الأكثر انتشارا، وأصبح من أساسيات حلويات الأعياد في العديد من محلات الحلويات الشهيرة، ويقبل عليه عشاق الشوكولاتة، خاصة الأطفال الصغار.

ونقدم في السطور التالية، طريقة عمل الكوكيز الأصلي بالشوكولاتة، لكل عشاق الشوكولاتة، وبمقادير مظبوطة، وطريقة مضمونة، تنافس أشهر المحلات.

 

مقادير عمل الكوكيز

كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة
كوب ونصف سكر بودرة
3 أكواب دقيق
2 بيضة كبيرة
4 ملاعق كبيرة كاكاو خام بدون سكر
نصف ملعقة كبيرة بيكنج بودر
ملعقة صغيرة فانيليا
رشة ملح

 

خطوات تحضير الكوكيز

تخفق الزبدة حتى تصبح كريمية، ثم يضاف لها السكر مع الخفق، حتى يتحولا إلى مزيج كريمي ناعم.
يضاف البيض والفانيليا، مع الخفق.
ثم يضاف الدقيق المنخول تدريجيا، والمضاف له البيكنج بودر والملح، ثم يضاف الكاكاو.
يشكل الكوكيز، ويمكن حشوه بالنوتيلا، ويخبز في فرن على درجة حرارة 200، لمدة 10 دقائق.

طريقة عمل الكوكيز

 

طريقة عمل الكوكيز السريع

 وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة سريعة ومميزة، لعمل كوكيز سريع بالشوكولاتة لأطفالك، سيبهرهم طعمه المميز.

مقادير عمل الكوكيز السريع

١٨٠جرام بسكويت شاي او دايجيستيف
علبة حليب مكثف محلى
٦٠جرام زبدة، بدرجة حرارة الغرفة
نوتيلا

 

طريقة تحضير الكوكيز السريع:

يطحن البسكويت جيدا.
يضاف اللبن المكثف والمحلى ثم الزبدة، ويعجن الكل جيدا الى ان تتجانس المكونات.
تدهن صينية فرن مغلفة بورق الزبدة او الالومنيوم بقليل من الزيت، ثم يوزع الخليط فوقها بالسباتولا.
يدهن الكل بالنوتيلا ثم يلف بحذر على شكل سويسرول.
يدخل الفريزر لمدة ساعتين ثم يقطع لحلقات على شكل كوكيز.
يقدم بالهنا والشفا.

طريقة عمل بسكويت الشوفان، في البيت بأقل التكاليف

طريقة عمل القرص الطرية، بكل أسرارها زي بتاعة زمان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
 

طريقة عمل الكوكيز طريقة عمل الكوكيز الصحى بالموز طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة طريقة عمل الكوكيز السريع الكوكيز بالشوكولاته طريقة عمل الكوكيز بالشوكولاتة

مواد متعلقة

طريقة عمل صوابع زينب زي الجاهزة وبأقل التكاليف وطعمها ألذ

طريقة عمل الكيكة بالحليب المكثف المحلى، والنتيجة مضمونة

الأكثر قراءة

أنفق 50 مليون دولار على حفل زفافه، العريس المليونير مهدد بالسجن 99 عامًا

فيديو مرعب يرصد لحظة مقتل ميكانيكي على يد سمكري في الوايلي

المصريون فى توجو يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية (صور)

بيان عاجل من صندوق النقد بشأن برنامج التمويل الخاص بمصر

اشتباكات عنيفة بين جيش الاحتلال وحزب الله على حدود لبنان

ضربة جديدة لـ محتكري السكر، ضبط 660 كيلو خلال الساعات الماضية وإحالة المخالفين للنيابة

كأس مصر، تعرف على نتائج قرعة الدور التمهيدي

الأهلي يرسل غدا قائمته الرسمية المشاركة في كأس العالم للأندية

Advertisements

منوعات

المزيد

أنفق 50 مليون دولار على حفل زفافه، العريس المليونير مهدد بالسجن 99 عامًا

قصة صورة رضيع فلسطيني قتله الاحتلال، في مواجهة أكاذيب الصهاينة

الصين تستعد لأول موسم شتاء كامل، مسؤول الصحة: لا توجد أمراض معدية جديدة

سر تعمد الأمير هاري وزوجته التعتيم على أسمائهما الحقيقية

المزيد

خدمات

المزيد

طريقة إيقاف خاصية سجل المواقع بتطبيق فيسبوك

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 3-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

المزيد

انفوجراف

مواعيد الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشمس في المنام وعلاقتها بارتكاب بعض الذنوب والآثام

الجامع الأزهر: الشريعة الإسلامية كفلت حقوق الأبناء في الرعاية الصحية والغذاء

ما حكم الجهر بالنية عند الصلاة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية