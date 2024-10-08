جيسو وأنجوك يبدآن تصوير المسلسل الكوري "Monthly Boyfriend" في هذا الموعد

تبدأ نجمة الكيبوب وعضوة فرقة BlackPink جيسو في تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد المنتظر "Monthly Boyfriend" برفقة الممثل المعروف Seo In Guk في ال15 من شهر أكتوبر الجاري، حيث من المقرر بثها في عام 2025.

ومن المقرر ان يستمر تصوير المسلسل الكوري لمدة 6 أشهر، لينتهي في منتصف أبريل 2025، وفقًا للجدول الذي أعلنه القائمين على العمل منذ ساعات قليلة عبر أحد وكالات الأنباء الكورية.

دراما Monthly Boyfriend

وتدور دراما Monthly Boyfriend حول حب بين امرأة تشترك شهريًّا مع حبيبها في عالم افتراضي ورجل تستمر علاقته الافتراضية مع المشتركة في الحياة الواقعية.

ومن المقرر عرض الدراما سنة 2025، وتكون تحت إدارة مخرج مسلسل No Gain No Love، المخرج Kim Jung Shik.