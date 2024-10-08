الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

جيسو وأنجوك يبدآن تصوير المسلسل الكوري "Monthly Boyfriend" في هذا الموعد

جيسو وأنجوك، فيتو
جيسو وأنجوك، فيتو

تبدأ نجمة الكيبوب وعضوة فرقة BlackPink جيسو في تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد المنتظر "Monthly Boyfriend" برفقة الممثل المعروف Seo In Guk في ال15 من شهر أكتوبر الجاري، حيث من المقرر بثها في عام 2025.

ومن المقرر ان يستمر تصوير المسلسل الكوري لمدة 6 أشهر، لينتهي في منتصف أبريل 2025، وفقًا للجدول الذي أعلنه القائمين على العمل منذ ساعات قليلة عبر أحد وكالات الأنباء الكورية.

 

دراما Monthly Boyfriend

وتدور دراما Monthly Boyfriend حول حب بين امرأة تشترك شهريًّا مع حبيبها في عالم افتراضي ورجل تستمر علاقته الافتراضية مع المشتركة في الحياة الواقعية.
ومن المقرر عرض الدراما سنة 2025، وتكون تحت إدارة مخرج مسلسل No Gain No Love، المخرج Kim Jung Shik.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

Monthly Boyfriend Seo In Guk المسلسل الكوري جيسو BLACKPINK الكيبوب

الأكثر قراءة

طاقمها من المصريين والسوريين، إصابة سفينة محملة بالذرة بصاروخ روسي بميناء بيفديني الأوكراني

القومي للاتصالات يعطي الضوء الأخضر للشركات لزيادة أسعار الخدمات (فيديو)

ريحة من الشيخ زايد إلى الحدائق، أسباب انتشار الدخان الخانق في 6 أكتوبر

بقوة مدمرة ويفوق "هيلين"، إعصار ميلتون يتجه إلى فلوريدا وأوامر إخلاء إلزامية

نجم الزمالك يلمح إلى إمكانية انضمام قندوسي إلى الأبيض بعد أزمته مع الأهلي

بعد إحالة أوراقه للمفتي، الحكم على المتهم بقتل الطفلة جانيت بمدينة نصر خلال ساعات

محافظ الغربية يكرم 28 طالبا وطالبة لفوزهم ببطولة الجمهورية لشطرنج المدارس (صور)

وفاة العقيد الإسرائيلي إلحنان تننباوم الذي أغراه حزب الله بصفقة مخدرات

منوعات

المزيد

بقوة مدمرة ويفوق "هيلين"، إعصار ميلتون يتجه إلى فلوريدا وأوامر إخلاء إلزامية

وفاة العقيد الإسرائيلي إلحنان تننباوم الذي أغراه حزب الله بصفقة مخدرات

ناسا تكشف طبيعة التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الفضاء

سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة قريبا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار السكر اليوم الاثنين في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

تباين سعر الأرز بالأسواق اليوم الاثنين 7/10/2024

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات المصري بالكونفدرالية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 8-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 8-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 8 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية