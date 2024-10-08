مباخدش منومات، إيمان العاصي تكشف أكبر مشكلة واجهتها خلال تصوير برغم القانون (فيديو)

إيمان العاصي، قالت الفنانة إيمان العاصي: "اعترضت على بعض التفاصيل الخاصة بشخصيتي في مسلسل برغم القانون قبل التصوير لكن شادي عبد السلام قال لي اسمعي كلامي وطلع هو اللي صح".

قناعات شادي عبد السلام وموقف إيمان العاصي

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس بقناة "دي ام سي":"فيه حاجات ما كنتش عايزة اعملها في مسلسل برغم القانون، لكن المخرج شادي عبد السلام أقنعني بيها وكانت أكتر حاجة عجبت الناس".

قوة المخرج شادي عبد السلام

وتابعت:"شادي عبد السلام أكتر حاجة فيه مميزة إنه ما بيتنازلش خالص، مضغوطين أو تعبانين أو اللوكيشن مش مهم، اللي هو عايزة لازم يتحقق ويتنفذ وفي النهاية قلنا له شكرًا على كل حاجة".

معاناة إيمان العاصي

وأردفت:"قعدت 18 يوم برا البيت في تصوير مسلسل برغم القانون، وبعيدة عن بنتي ريتاج ومنطقتي ودي كانت مأساة، انا مبعرفش أنام غير في أوضتي وكنت بنام قليل أوي في التصوير حتى لو عندي وقت كبير للنوم وما باخدش منومات وكنت بتعذب".



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