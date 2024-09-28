مسلسل برغم القانون الحلقة 11، زوج إيمان العاصي يختطفها ويطلب السماح منها

دارت أحداث مسلسل برغم القانون الحلقة 11 حول ليلى التي تصل برفقة محمود إلى شئون الطلاب بالجامعة التي ذهب إليها محمود وأكرم في الماضي وينجح الثنائي في الحصول على عنوان أكرم الخاص بوالده، ويذهبان بالفعل ولكن يقابلهما رجل ويخبرهما أنه اشترى هذا المنزل منذ ٢٠ عامًا من شخصي يدعى هاشم ولا يعلم أي شيء عن مكانهما الآن.

وتشعر ليلى بالإحباط وتقرر الذهاب إلى عنوان الشخص الذي تحدث أكرم من رقمه ليكتشفا أنه حارس عقار كان قد فقد هاتفه منذ فترة، وأخيرًا تذهب ليلى إلى خالد ومحاميه وتمنحه اسم أكرم وبيريهان وتطلب منه إيقاف أي إجراء ضدها هي وأبناءها ولكن خالد يطلب من المحامي مواصلة كافة الإجراءات لحين التأكد من مدى صدق ليلى ومحمود.

وعلى هامش الحلقة يمنح أكرم ابنه الفرصة للانتقام من الشاب الذي ضربه بالمطواة، حيث جعله يجتمع مع أصدقائه ويلقن هذا الشاب “علقة” أمام الجميع ويصور أكرم الضرب لتوثيقه ويتقرب بهذا من ابنه، وبينما كانت ليلى ومحمود يعودان في السيارة بعد يوم منهك تعترض سيارة طريقهما وبينما يدخل محمود في مشادة مع أصحاب السيارة يأتي بعض الأشخاص ويختطفون ليلى إلى مكان مجهول، وبعدما تتمكن ليلى من الرؤية تجد نفسها في قصر مضيء بالشموع.

تكتشف ليلى فجأة أنها أمام زوجها أحمد أو أكرم، الذي يطلب منها السماح ويخبرها أنه يعشقها ويحبها، ويحاول شرح الأسباب التي دفعته لما فعل وأنه كان دومًا إلى جوارها هي والأبناء ولم يتركهم فعليًا وكان دائمًا حاضرًا من خلال مكالماته مع محمود، ووعدها أنه سيصلح كافة المشكلات، ومنحها عقدًا يفيد بامتلاكها القصر لأنها كانت تحلم دومًا بأن تعيش في مكان واسع، ولكن ليلى لم تضعف أمامه وتخبره أنها لن تهدأ إلا بعد الانتقام منه لما فعله معها ومع الأبناء.

وتعود ليلى إلى أسرتها التي كانت تشعر بقلق بالغ عليها، وتواصل بحثها عن حلول للقضايا المتورطة فيها بمساعدة إياد، وتكتشف سوسن تعاون إياد مع ليلى وتوبخه فتقوم ليلى بتهديد سوسن بفضحها إن حاولت إيذاء إياد، بينما يستغل أكرم طمع ياسر ويحاول تجنيده لصالحه برشوته بالمال مقابل إخباره بكل ما يخص ليلى وما ستنوي فعله.

أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادي عبد السلام.

مواعيد عرض مسلسل برغم القانون

ويعرض مسلسل برغم القانون من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع بواقع حلقة يوميا في تمام الساعة 7:30 مساءً على قناة ONTV، والإعادة في تمام الساعة 1:15 صباحا والساعة 11:30 صباحا على نفس القناة.

بينما يعرض المسلسل على قناة On Drama من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 10:00 مساءً والإعادة في تمام الساعة 5:00 صباحًا والساعة 4:00 عصر اليوم التالي على نفس القناة.

ويعرض المسلسل قبل العرض على التليفزيون ب 24 ساعة على منصة Watch It وبالتحديد من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء، كما يعرض أيضا قبل التليفزيون ب 24 ساعة على منصة Yango Play من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء.