إيمان العاصي تكشف عن أصعب المشاهد في برغم القانون (فيديو)

تحل الفنانة إيمان العاصي ، بصحبة ابنتها ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة عبر شاشة DMC يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة 11 مساءً.

إيمان العاصي مع إسعاد يونس

وتتحدث إيمان العاصي خلال حلقتها في برنامج صاحبة السعادة عن أصعب المشاهد التي واجهتها في تصوير مسلسلها برغم القانون مؤكدة أنه مشهد المشرحة بالإضافة إلى مشهد مواجهتها مع الفنان محمد القس والذي يلعب دور أكرم.

تفاصيل مسلسل برغم القانون

وتدور أحداث مسلسل برغم القانون في إطار اجتماعي تشويقي، حول قصة سيدة تُواجه العديد من التحديات والصعوبات في حياتها، وتضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة “برغم القانون".



ومسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام.

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