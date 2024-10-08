غارات إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت

الحرب على لبنان، استهدفت غارات إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت ليل الإثنين، حسبما أفاد الإعلام الرسمي اللبناني، بينما تتعرض المنطقة التي تعد معقلا لحزب الله لضربات جوية مكثفة على مدى الأيام الماضية، خصوصًا خلال الليل.

وأتت الغارات الجديدة بعدما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات بالإخلاء الى سكان أحياء في الضاحية، التي نزحت منها غالبية سكانها المقدر عددهم قبل التصعيد الراهن بنحو 850 ألف نسمة.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان إثر ذلك، إن غارتين استهدفتا المنطقة، الأولى "على محيط الكفاءات والثانية على برج البراجنة".

وأفادت لاحقا أن "الطيران الحربي المعادي شن غارة جديدة وعنيفة على محيط الحدت-الكفاءات" في الضاحية.

وشاهد مصور في فرانس برس الدخان يتصاعد في أجواء الضاحية بعيد الغارات، فيما سمع صحفيون صوت انفجار.

وكانت الوكالة الوطنية أفادت في وقت سابق عن وقوع 6 غارات "متتالية" طالت أحياء مختلفة في الضاحية.

ولم تقتصر الغارات الجوية الإثنين على الضاحية الجنوبية، بل طالت مناطق في جنوب لبنان، من بينها قرى ساحلية.

و نقل عدد "من الصيادين مراكبهم من ميناء الصيادين في صيدا إلى شمال الأولي (...) لمواصلة عملهم في الصيد الثلاثاء"، وفق الوكالة الوطنية.

ويصب نهر الأولي في البحر في مدينة صيدا على بعد نحو 60 كيلومترًا إلى الشمال من الحدود بين لبنان وإسرائيل.