الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري أبطال آسيا، شطب نتائج فريق لخوفه من السفر إلى إيران

موهون باجان سوبر
موهون باجان سوبر جاينت الهندي، فيتو

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس الإثنين، أن نادي موهون باجان سوبر جاينت الهندي يعتبر منسحبًا من مسابقة دوري أبطال آسيا 2، لعدم سفره إلى إيران لمواجهة فريق تراكتور الإيراني.


وقرر نادي موهون باجان سوبر جاينت الهندي عدم السفر إلى مدينة تبريز الإيرانية لمواجهة فريقها تراكتور الإيراني ضمن دوري أبطال آسيا، في الأول من شهر أكتوبر الجاري، بالتزامن مع إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان رسمي: "بالاستناد للمادة 5.2 من لوائح مسابقة دوري أبطال آسيا 2 لموسم 2025/2024، يؤكد الاتحاد الآسيوي أن نادي موهون باجان سوبر جاينت الهندي يعتبر منسحبا من المسابقة، بعد فشل النادي في الحضور إلى تبريز في إيران، لخوض مباراته ضمن المجموعة الأولى ضدّ نادي تراكتور، في 2 أكتوبر".

وأضاف: "تمّ إلغاء جميع مباريات النادي واعتبارها لاغية بحسب المادة 5.6 من تعليمات المسابقة، لتجنب الشك، لن يتم أخذ أي نقاط أو أهداف في مباريات النادي في الاعتبار عند تحديد التصنيف النهائي في المجموعة الأولى، وفقا للمادة 8.3".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نادي موهون باجان سوبر جاينت الهندي مسابقة دوري أبطال آسيا 2 فريق تراكتور الإيراني مدينة تبريز الإيرانية

الأكثر قراءة

القومي للاتصالات يعطي الضوء الأخضر للشركات لزيادة أسعار الخدمات (فيديو)

حقيقة فيديو الإساءة المتداول للمغربي رضا سليم لاعب الأهلي

بعد 76 ركلة ترجيح، سموحة 2005 يفوز على الزمالك في كأس مصر

مسئول يعلن عدد السودانيين العائدين من مصر، ويوجه رسالة طمأنة للراغبين فى العودة

حرب مفتوحة، إطلاق صواريخ ومسيرات على إسرائيل من عدة جبهات

مواعيد مباريات المصري بالكونفدرالية (انفوجراف)

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 08 - 10 -2024

بالسعة الكاملة، الأهلي يعلن أسعار تذاكر مباراة العين الإماراتي بكأس الإنتركونتيننتال

منوعات

المزيد

ناسا تكشف طبيعة التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الفضاء

سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة قريبا

تقارير: 45% من الأراضي الروسية أصبحت مغطاة بالثلوج

مشاهد مؤثرة تحت القصف الإسرائيلي، لبنانية ترفض النزوح من منزلها دون قمصان برشلونة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار السكر اليوم الاثنين في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

تباين سعر الأرز بالأسواق اليوم الاثنين 7/10/2024

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات المصري بالكونفدرالية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 8 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

أحاديث عن فضل إطعام الطعام وعقوبة منع المحتاج إليه

تفسير حلم الرقص في المنام وعلاقته بمواجهة الكثير من المتاعب والصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية