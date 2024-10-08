دوري أبطال آسيا، شطب نتائج فريق لخوفه من السفر إلى إيران

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس الإثنين، أن نادي موهون باجان سوبر جاينت الهندي يعتبر منسحبًا من مسابقة دوري أبطال آسيا 2، لعدم سفره إلى إيران لمواجهة فريق تراكتور الإيراني.



وقرر نادي موهون باجان سوبر جاينت الهندي عدم السفر إلى مدينة تبريز الإيرانية لمواجهة فريقها تراكتور الإيراني ضمن دوري أبطال آسيا، في الأول من شهر أكتوبر الجاري، بالتزامن مع إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان رسمي: "بالاستناد للمادة 5.2 من لوائح مسابقة دوري أبطال آسيا 2 لموسم 2025/2024، يؤكد الاتحاد الآسيوي أن نادي موهون باجان سوبر جاينت الهندي يعتبر منسحبا من المسابقة، بعد فشل النادي في الحضور إلى تبريز في إيران، لخوض مباراته ضمن المجموعة الأولى ضدّ نادي تراكتور، في 2 أكتوبر".

وأضاف: "تمّ إلغاء جميع مباريات النادي واعتبارها لاغية بحسب المادة 5.6 من تعليمات المسابقة، لتجنب الشك، لن يتم أخذ أي نقاط أو أهداف في مباريات النادي في الاعتبار عند تحديد التصنيف النهائي في المجموعة الأولى، وفقا للمادة 8.3".