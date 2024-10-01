الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الغرافة يفوز على العين 4-2 في دوري أبطال آسيا (صور)

الغرافة القطري أمام
الغرافة القطري أمام العين الإماراتي، فيتو

فاز فريق الغرافة القطري على  العين الإماراتي بنتيجة 4ـ2 في  المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2024-2025.

وسجل هدف الأول والثاني لصالح الغرافة عن طريق خوسيلو في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول والدقيقة 48، ثم أضاف كاكو الهدف الأول للعين في الدقيقة 56، ثم أضاف سفيان رحيمي هدف التعادل للفريق الإماراتي بالدقيقة 66. 

وأحرز الهدف الثالث للغرافة اللاعب سيدو سانو بالدقيقة 72، ثم أضاف الهدف الرابع ياسين براهيمي في الدقيقة 76. 

تشكيل الغرافة لمواجهة العين 

في حراسة المرمى: ريكو.

خط الدفاع: سيف الدين،ماتياس ناني، سيدو سانو، وجدي كشريدة.

خط الوسط: فرجاني ساسي،أرون،  فابريسيو دياز.

خط الهجوم: ياسين إبراهيمي، كومان، وخوسيلو.

تشكيل العين الإماراتي أمام الغرافة القطري

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: بندر الأحبابي، فابيو كاردوسو، كوامي، إيريك.

خط الوسط: بارك يونج، سنابريا، عبد الكريم تراوري.

خط الهجوم: كاكو، سفيان رحيمي، بالاسيوس.

وتعتبر هذه المباراة هي الثانية بين العين والغرافة في تاريخ البطولة، حيث سبق أن التقيا في عام 2001، عندما فاز العين بهدف دون رد.

وعلى مر السنين، واجه العين الأندية القطرية في 18 مناسبة، حيث تمكن من تحقيق 6 انتصارات وتعادل في 5 وخسر 7 مرات، ويتمتع الفريق بذكريات إيجابية في الملاعب القطرية، حيث حقق أكبر انتصاراته أمام الدحيل عام 2014.

دوري أبطال آسيا، الغرافة يتقدم على العين بهدف بالشوط الأول (صور)

تشكيل الغرافة القطري الرسمي لمواجهة العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الغرافة القطري الغرافة دوري أبطال آسيا دوري أبطال آسيا للنخبة العين

مواد متعلقة

دوري أبطال آسيا، الغرافة يتقدم على العين بهدف بالشوط الأول (صور)

تشكيل الغرافة القطري الرسمي لمواجهة العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا

الأكثر قراءة

وزير الدفاع الإيراني يكشف مفاجأة عن الصواريخ المستخدمة في الهجوم ضد إسرائيل

دوري أبطال أوروبا، إنتر ميلان يضرب النجم الأحمر الصربي برباعية نظيفة

مصدر أمني: إسرائيل ستضرب إيران بشكل مكثف الليلة

بغرامات مليونية، محمد رمضان يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي

خبير عسكري: إسرائيل دخلت حربًا شاملة ولن يوقفها أحد

إيران توجه رسالة شديدة اللهجة للدول الداعمة للكيان الصهيوني

الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يقصف مناطق في الشرق الأوسط الليلة

نجوم كرة في قفص الاتهام، لاعب بيراميدز المعتزل يواجه تهمة السب والقذف، إمام عاشور وفتوح ينتظران المحاكمة، وأحمد المحمدي متورط في قضية اغتصاب فتاة

منوعات

المزيد

في يومها العالمي.. أشهر 5 أغانٍ عن القهوة (فيديوجراف)

تغير المناخ يجبر إيطاليا وسويسرا على إعادة ترسيم حدودهما

أكثر من 600 ألف زائر لـ معرضي رمسيس وذهب الفراعنة في ألمانيا والصين

مهرجان الإسكندرية السينمائي، تأجيل تكريم منة شلبي إلى حفل الختام

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 1- 10- 2024

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

شيخ الأزهر يفضح أصحاب النفاق العالمي بسبب غزة ولبنان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 2 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم صلاة المغرب في المنام وعلاقته بالتخلص من المشكلات والهموم

أيمن أبو عمر: هذا الرجل اشترى الجنة 3 مرات (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية