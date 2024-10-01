الغرافة يفوز على العين 4-2 في دوري أبطال آسيا (صور)

فاز فريق الغرافة القطري على العين الإماراتي بنتيجة 4ـ2 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2024-2025.

وسجل هدف الأول والثاني لصالح الغرافة عن طريق خوسيلو في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول والدقيقة 48، ثم أضاف كاكو الهدف الأول للعين في الدقيقة 56، ثم أضاف سفيان رحيمي هدف التعادل للفريق الإماراتي بالدقيقة 66.

وأحرز الهدف الثالث للغرافة اللاعب سيدو سانو بالدقيقة 72، ثم أضاف الهدف الرابع ياسين براهيمي في الدقيقة 76.

تشكيل الغرافة لمواجهة العين

في حراسة المرمى: ريكو.

خط الدفاع: سيف الدين،ماتياس ناني، سيدو سانو، وجدي كشريدة.

خط الوسط: فرجاني ساسي،أرون، فابريسيو دياز.

خط الهجوم: ياسين إبراهيمي، كومان، وخوسيلو.

تشكيل العين الإماراتي أمام الغرافة القطري

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: بندر الأحبابي، فابيو كاردوسو، كوامي، إيريك.

خط الوسط: بارك يونج، سنابريا، عبد الكريم تراوري.

خط الهجوم: كاكو، سفيان رحيمي، بالاسيوس.

وتعتبر هذه المباراة هي الثانية بين العين والغرافة في تاريخ البطولة، حيث سبق أن التقيا في عام 2001، عندما فاز العين بهدف دون رد.

وعلى مر السنين، واجه العين الأندية القطرية في 18 مناسبة، حيث تمكن من تحقيق 6 انتصارات وتعادل في 5 وخسر 7 مرات، ويتمتع الفريق بذكريات إيجابية في الملاعب القطرية، حيث حقق أكبر انتصاراته أمام الدحيل عام 2014.