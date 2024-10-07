الإثنين 07 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

مطار القاهرة يجري غدا تجربة طوارئ موسعة

مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي
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تجري سلطات مطار القاهرة الدولي، غدا الثلاثاء، تجربة طوارئ متسعة النطاق بأرض مهبط مطار القاهرة الدولي، وذلك من أجل رفع الكفاءة التدريبية لكافة الجهات ذات الصلة بخطة إدارة الأزمات والطوارئ بمشاركة رجال الشرطة والإسعاف والدفاع المدني.
 

تجربة طوارئ مطار القاهرة الدولي 

ومن المقرر أن تجري تجربة الطوارئ داخل أرض المهبط وساحة المطار، حيث تم اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لمنع تأثر الحركة الجوية وعمليات المطار وحركة المرور المعتادة داخل وخارج مطار القاهرة بإجراء سيناريو التجربة.

أسباب إجراء تجارب الطوارئ بمطار القاهرة 
 

ويأتي تنفيذ هذه التجربة استجابة من مطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية لتنفيذ تعليمات سلطة الطيران المدني المصري والمنظمة الدولية للطيران المدنى ICAO بتنفيذ تجارب الطوارئ بصفة دورية، للوقوف على جاهزية المطارات المصرية والارتقاء بالمستوى التدريبي في كافة التخصصات لمواجهة أي أحداث طارئة.

 

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