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محافظ الغربية يكرم 28 طالبا وطالبة لفوزهم ببطولة الجمهورية لشطرنج المدارس (صور)

محافظ الغربية يكرم
محافظ الغربية يكرم 28 طالبا وطالبة، فيتو

كرم اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، 28 طالبًا وطالبة لفوزهم ببطولة الجمهورية لشطرنج المدارس والتي تقام في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي الــ226. 

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جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية والدكتورة منى يحيى مستشار التربية الرياضية والعسكرية بوزارة التربية والتعليم، الدكتور صبحي حسنين مستشار التعليم العالي للشؤون الرياضية، المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد السيد خلاف رئيس منطقة الغربية للشطرنج.

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وفي كلمته هنأ المحافظ الفائزين في البطولة، مشيرا إلى أن أهمية البطولة تتمثل في تنمية قدرات اللاعبين والمساهمة في صقل مهاراتهم، مؤكدا أن بطولة الجمهورية لشطرنج المدارس، تعتبر فرصة قيمة للنشء والشباب لتطوير قدراتهم الإبداعية والذهنية من خلال لعب الشطرنج، حيث يمكن لهذه اللعبة أن تساهم في تنمية مهارات التفكير الاستراتيجي واتخاذ القرارات المنطقية.

وقام محافظ الغربية بتسليم جوائز البطولة والتي أقيمت لمدة يوم واحد وشارك فيها 347 طالبًا من مختلف المراحل التعليمية من 16 محافظة على مستوى الجمهورية فسلم 28 فائزًا الميداليات وشهادات التقدير وجوائز مالية قيمة للفائزين من المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وفي ختام التكريم تبادل الحضور الدروع التذكارية.

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