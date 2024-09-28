بالكارنيه، جامعة طنطا تستقبل طلابها لبدء العام الدراسي الجديد (بث مباشر)

توافد الطلاب علي جامعة طنطا في محافظة الغربية، صباح اليوم السبت، وسط الالتزام بإجراءات الأمن، وأبرز الطلاب كارنية الجامعة قبل الدخول من البوابات.

وأجرت فيتو بثا مباشرا، لرصد أجواء بداية العام الدراسي الجديد، وتوافد الطلاب بكثافة علي كلياتهم المختلفة.

وكانت جامعة طنطا حققت إنجازًا علميًا متميزًا هذا العام، حيث شهدت زيادة كبيرة في عدد علمائها الذين تم إدراجهم ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء على مستوى العالم لعام 2024 بظهور 48 عالما من علماء الجامعة في قائمة هذا العام بنسبة زيادة 26% عن العام الماضي، وتعكس هذه الزيادة مجموعة من السياسات التحفيزية والإجراءات التي قامت بها جامعة طنطا لتحقيق ذلك التقدم الملحوظ في مجال البحث العلمي، وتأكيد مكانتها البارزة على الساحة الأكاديمية الدولية.