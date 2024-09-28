السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بالكارنيه، جامعة طنطا تستقبل طلابها لبدء العام الدراسي الجديد (بث مباشر)

جامعة طنطا تستقبل
جامعة طنطا تستقبل الطلاب

توافد الطلاب علي جامعة طنطا في محافظة الغربية، صباح اليوم السبت، وسط الالتزام بإجراءات الأمن، وأبرز الطلاب كارنية الجامعة قبل الدخول من البوابات.

وأجرت فيتو بثا مباشرا، لرصد أجواء بداية العام الدراسي الجديد، وتوافد الطلاب بكثافة علي كلياتهم المختلفة.

وكانت جامعة طنطا حققت إنجازًا علميًا متميزًا هذا العام، حيث شهدت زيادة كبيرة في عدد علمائها الذين تم إدراجهم ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء على مستوى العالم لعام 2024 بظهور 48 عالما من علماء الجامعة في قائمة هذا العام بنسبة زيادة 26% عن العام الماضي، وتعكس هذه الزيادة مجموعة من السياسات التحفيزية والإجراءات التي قامت بها جامعة طنطا لتحقيق ذلك التقدم الملحوظ في مجال البحث العلمي، وتأكيد مكانتها البارزة على الساحة الأكاديمية الدولية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

العام الدراسي الجديد العام الدراسي الجديد بالجامعات أنطلاق الدراسة بالجامعات تحية العلم بالجامعات العام الدراسي الجديد بالجامعات 2024

الأكثر قراءة

أول قرار من كولر بعد خسارة السوبر الإفريقي

أخطاء محمد الشناوي في خسارة السوبر الإفريقي وموقف شوبير (تقرير)

رئيس هيئة الدواء يكشف سر طوابير المواطنين أمام صيدليات الإسعاف

زلزال جديد يضرب إثيوبيا، وخبير موارد مائية يحذر من انفجار سد النهضة

عقوبات مغلظة على لاعبي الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي

واقعة صادمة، شاب يضرب إمام مسجد أثناء سجوده يثير غضب المصلين (فيديو)

رفعت سيد أحمد: اغتيال حسن نصر الله لن يوقف المقاومة

حال تأكد مقتله، من سيخلف حسن نصرالله في قيادة حزب الله؟

منوعات

المزيد

اكتشاف بقايا شجرة شبه استوائية عمرها 184 مليون سنة

واقعة صادمة، شاب يضرب إمام مسجد أثناء سجوده يثير غضب المصلين (فيديو)

إعصار جون يضرب المكسيك بقوة (فيديو)

مايكروسوفت تتصدى لهلوسة الذكاء الاصطناعي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 28-9-2024

سعر الأرز اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالأسواق

أسعار السكر اليوم السبت 28-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

فى ذكرى وفاته الـ 54.. محطات فى حياة جمال عبد الناصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى رهط، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 48 بسورة النمل (فيديو)

مع بدء العام الجامعي، تعرف على أهمية العلم وآداب الطالب مع معلمه

اليوم العالمي للمُسنِّين، الافتاء: الإسلام وضع كبار السنِّ في مكانة خاصة

المزيد
الجريدة الرسمية