محافظ الغربية ووزير الرياضة يفتتحان الملعب المنجل بمركز شباب الفرستق

افتتح اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الملعب المنجل بمركز شباب الفرستق، ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، اللواء أحمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب.

وتفقد الوزير والمحافظ مركز شباب الفرستق المقام علي مساحة 8450م، ويوجد به ملعب قانوني تبلغ مساحته 6000م بتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه، كما يوجد به مبني ملحق علي ضفاف النيل.



وانتقل الوزير والمحافظ بعد ذلك لنادي اتحاد بسيون الرياضي، لتفقد المنشآت الرياضية والاجتماعية في النادي والمقام على مساحة 5 أفدنة ويحتوي على ملاعب كرة القدم الخماسية والقانونية، حمام السباحة، صالة الألعاب الرياضية، قاعة الأفراح والفندق"، كما شهدا عروضًا رياضية من فرق الكاراتيه والقدم، وعروضًا فنيه من الموهوبين بالنادي.

و أكد وزير الشباب والرياضة أهمية المتابعة الدورية لأعمال الصيانة والتطوير ورفع الكفاءة الجارية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية ضمن خطة الوزارة لتطوير المنشآت الشبابية والرياضية، بالإضافة إلى التأكيد على الانتهاء من كافة الأعمال وافتتاحها وفق الجداول الزمنية المحددة لتكون تلك المنشآت جاهزة بشكل يليق بالمواطن.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الرياضة سعت خلال المرحلة الماضية لتطوير البنية التحتية الإنشائية الشبابية والرياضية، وتنمية الموارد الذاتية من خلال الطرح الاستثماري في مراكز الشباب، حرصًا من الوزارة على تعظيم الدور المجتمعي لمراكز الشباب بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة في كافة المحافظات.

أضاف وزير الشباب والرياضة أن الدولة تولي كل اهتمامها بالاستثمارات في جميع القطاعات، وتدعم المشاريع العملاقة، مشيرًا إلى أن الوزارة باتت تعمل جاهده في رفع كفاءة وتطوير كل المنشآت حتى تكون بمثابة فرصة كبيرة لكل أفراد الأسر المصرية في محافظات الأقاليم التي تحتاج بشكل كبير لتلك المنشآت.

وأكد محافظ الغربية أن عروس الدلتا شهدت طفرة كبرى بالمنشآت الرياضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو الأمر الذي يعكس رؤية الدولة المصرية بأهمية النهوض بالبنية التحتية لتطوير الرياضة في مصر، بالإضافة إلى تقديم أفضل الخدمات من أجل الشباب والأسر التي تستفيد من هذه المنشآت، مؤكدًا وجود تعاون كبير بين المحافظة والوزارة في هذا الشأن.

وأضاف محافظ الغربية، أن أجهزة المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم الشباب وتوفير الملاعب الرياضية وإنشاء وتطوير مراكز الشباب، بالتعاون مع وزارة الشباب بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وفي ختام جولتهم التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، بالكيانات الشبابية في عروس الدلتا، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، وفي إطار الاستراتيجية نحو دعم الكيانات الشبابية على كافة المستويات.

وفي بداية كلمته، توجه الدكتور أشرف صبحي بالتهنئة للحضور بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيدة واحتفالات المحافظة بالعيد القومي ال ٢٢٦، لافتًا إلى دعم القيادة السياسية لكافة شباب مصر على كافة المستويات، موضحًا أن الكيانات الشبابية لها تأثير إيجابي كبير على الشباب خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الوزارة بكافة قطاعاتها الشبابية والرياضية على تواصل دائم مع شباب مصر في كافة محافظات الجمهورية، بهدف دمج الشباب في كافة محافظات الجمهورية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، في منح الفرصة كاملة أمام الشباب لتقديم مواهبهم ومهاراتهم في كافة المجالات.

ومن جانبه أكد محافظ الغربية سعادته بمشاركة وزير الشباب والرياضة الشباب في العيد القومي للمحافظة مؤكدا ان الشباب هم أمل مصر وحاضرها ومستقبلها فالدولة المصرية هي دولة الشباب،وأن الشباب هم القوة الأساسية في المجتمع وذلك لما لهم من قدرة كبيرة على التأثير في مختلف جوانب الحياة سواء الاجتماعية أو الاقتصادية، أو السياسية فالشباب هم عصب هذه الأمة وبناة مستقبلها.

وأشار المحافظ أن محافظة الغربية تسعى بكل إمكانياتها لرفع وتعزيز الوعي لدى الشباب لزيادة روح الانتماء وحب الوطن بل وتسعى أيضا لتنمية مهارات الشباب وتدريبهم وتأهيلهم للمشاركة السياسية وخلق كوادر شبابية لتولي المناصب القيادية.