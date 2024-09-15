وعد البحري تطرح فيديو كليب "صاحب السعادة" بتوقيع بتول عرفة (فيديو)

طرح المنتج فهد الزاهد كليب المطربة وعد البحري، "صاحب السعادة"، والذي تتعاون فيه مع المخرجة بتول عرفة.

ظهرت وعد البحري بلوك جديد ومختلف وحرصت المخرجة بتول عرفة على أن تكون الأزياء التي ترتديها البحري ذات طابع أفريقي.

أغنية صاحب السعادة

والأغنية من كلمات خالد ڤيرناس وألحان ياسر نور وتوزيع وميكس وماستر عمرو عبد الفتاح ومدير التصوير حسين عسر.

وكان آخر أعمال المخرجة بتول عرفة، كليب أغنية مصطفي قمر "صناعة مصرية"، إضافة إلى تعاونها مع: كارول سماحة وشذى حسون وخالد سليم ومحمد نور ورانيا يوسف.