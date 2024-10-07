محافظ الإسماعيلية: تشغيل قطار التنمية في سيناء خطوة هامة (صور)

أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن انطلاق التشغيل التجريبي لقطار التنمية من جديد في ربوع سيناء، يعد خطوة هامة في تنمية سيناء وربطها بمحافظات القناة والوادي، وربط مدينة الإسماعيلية بالقنطرة شرق التي تمثل نحو ٤٨% من مساحة المحافظة.



ووجه أكرم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على هديته للشعب المصري تزامنًا مع الاحتفالات بالذكرى ال 51 لانتصار أكتوبر المجيد.

جانب من الجولة، فيتو

محافظ الإسماعيلية يشارك أهالى الشرق فرحتهم بعودة القطار

و حرص محافظ الإسماعيلية على مشاركة مواطني مركز ومدينة القنطرة شرق فرحتهم بوصول قطار التنمية لمحطة القنطرة شرق، والتقاط الصور التذكارية معهم.

تشغيل القطار بالمجان

وقد تقرر بدءً من يوم السبت الموافق ١٢ أكتوبر وحتى الجمعة ١٨ أكتوبر أن يكون تشغيل القطارات مجانا للركاب هدية من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وكان قد شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أهالي سيناء الحبيبة الاحتفال بانطلاق التشغيل التجريبي لقطار التنمية من جديد في ربوع سيناء وهو خط الفردان بئر العبد للسكك الحديدية بطول 100 كم والذي تم الانتهاء من تجديد وإعادة تأهيل واستعادة كفاءة محطاته كمرحلة أولى من مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان/ شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا بطول إجمالي حوالي 500 كم، والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي العريش/طابا والذي سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء.

القيادات تسقبل كامل الوزير

حيث استقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة الفريق مهندس كامل الوزير يرافقه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، والقيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ القبائل قطار التنمية من محطة الشيخ زايد حتى محطة بئر العبد مرورا بمحطات القنطرة شرق وجلبانة وبالوظة ورمانة ونـجيلة حيث تفقد الوزير تلك المحطات والتقى الوزير بأهالي وطلبة المدارس بسيناء الحبيبة والذين استقبلوا القطار في كافة المحطات بالإعلام وهتافات تحيا مصر ويحيا الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حيث نقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لأهالي سيناء تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤكدا على ان انطلاق قطار التنمية من جديد في سيناء هو هدية فخامة الرئيس لأهالي سيناء الحبيبة.



وأن هناك توجيهات من الرئيس بتحقيق كافة مطالب أهالي سيناء وتنفيذ، كافة المشروعات التي تخدم المواطن بها.

إعادة تشغيل الخط

لافتا الى أن إعادة تشغيل هذا الخط يعتبر إضافة قوية لوسائل النقل والمواصلات في ربوع سيناء خاصة وأن قطار التنمية سيقدم للركاب مستويات خدمة مميزة ونظيفة وسريعة وقدم أهالي سيناء الشكر للرئيس السيسي على انطلاق قطار التنمية في سيناء وتنفيذ مشروعات تحقق التنمية الشاملة مؤكدين ان اليوم يوما تاريخيا لأهالي سيناء وأن ما يتحقق على أرض الواقع من إنجازات يدعو للفخر وأن كل أهالي سيناء يد واحدة خلف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاستكمال مسيرة الانجازات والبناء التي تتحقق على أرض الواقع في أرض الفيروز.

عبور أحد قطارات البضائع

كما شهد الوزير عبور أحد قطارات البضائع عبر الخط باتجاه ميناء شرق بورسعيد وذلك في اطار منظومة نقل البضائع من ميناء شرق بورسعيد إلى كافة أنحاء الجمهورية عبر خطوط شبكة السكك الحديدية وحيث سبق وتم عبور أول قطار لنقل حاويات الترانزيت من ساحة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بميناء الدخيلة إلى ميناء شرق بورسعيد عبر المحطة التبادلية بالكيلومتر 8 (محطة لتبادل البضائع).

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