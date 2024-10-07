كامل الوزير لأطفال الإسماعيلية: مبروك عليكم وعلى مصر كلها عودة قطار سيناء (فيديو وصور)

وصل قطار سيناء إلى محطة القنطرة شرق ضمن رحلته إلى محطة بالوظة في شماء سيناء على خط «الفردان - بئر العبد» بطول 100 كيلومتر، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، وذلك وسط استقبال حافل من الأهالي والمسؤولين.

وجاء ذلك بعد توقف دام لـ 50 عامًا، ضمن تنفيذ ممر «العريش – طابا» اللوجستي المتكامل والذى يبدأ من ميناء العريش البحري حتى منفذ طابا البري ويربط بينهما خط سكك حديد «العريش – طابا»، وهو امتداد لخط «الفردان - بئر العبد – العريش» مرورًا بمنطقة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء.

ومن جانبه حرص الفريق كامل الوزير وزير النقل على التحدث مع بعض أطفال سيناء الذين كانوا في استقباله وقال “الوزير” للأطفال:" مبروك على مصر كلها وعلى أهالي شمال سيناء".

عودة حركة قطار سيناء من جديد

يسير القطار على خط الفردان بطول 100 كيلومتر، والذي اشتمل على الكثير من الأعمال كتجديد مسافات متفرقة بطول 22 كيلومترًا وإعادة تأهيل مسافة 64 كيلومترًا، إذ تمّ رفع السكة الحالية وإعادة تأهيل الجسر ووضع قطاع تزليط جديد وإعادة تركيب السكة مرة أخرى وإعادة تركيب السكة التي سبق سرقتها أثناء فترة الانفلات الأمني بطول إجمالي 14 كيلومترًا.

يخدم الخط، نقل الركاب والبضائع، والتجمعات السكنية والصناعية والتعدينية بسيناء عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا إلى الخارج، إذ يرتبط هذا الخط مع شبكة السكك الحديدية بأنحاء الجمهورية.

خطة وزارة النقل لعودة حركة القطارات إلى سيناء بعد توقفها

كما وضعت وزارة النقل خطة شاملة لعودة حركة القطارات بمحافظة شمال سيناء تتضمن إجراء تطوير شامل لمحطات القطارات، بالإضافة إلى مشروع تطوير كوبري الفردان تمهيدا لعبور القطارات أعلى قناة السويس دون أن يؤثر هذا الأمر على حركة الملاحة الدولية.

ويتم العمل على تأهيل وتطوير خط الفردان - بئر العبد بطول 100 كيلو متر بالإضافة إلى تطوير الوصلة من بالوظة حتى ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كيلومترًا والانتهاء من تنفيذ خط بئر العبد العريش بطول 80 كم وإنشاء الكوبري المعدني جديد بمنطقة الفردان.

كامل الوزير: تشغيل قطار سيناء أصبح واقعًا وليس تخطيطًا

الفريق كامل الوزير وزير النقل أشار في تصريحات صحفية إلى أن القطار سيقوم من الفردان إلى بالوظة، ثم إلى شرق بورسعيد بالميناء والمنطقة الصناعية، ليكمل طريقه إلى بئر العبد، مشيرًا إلى أن تشغيل القطار أصبح واقعًا وليس تخطيطًا، موضحًا أن القطار تم تجريبه من خلال مروره من على الكوبري المُقام على قناة السويس الغربية، والكوبري الآخر على قناة السويس الشرقية الجديدة، مضيفا أن هناك قطارا مخصصا للركاب وآخر للبضائع.