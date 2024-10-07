الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

كامل الوزير لأطفال الإسماعيلية: مبروك عليكم وعلى مصر كلها عودة قطار سيناء (فيديو وصور)

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير وزير النقل، فيتو

وصل قطار سيناء إلى محطة القنطرة شرق ضمن رحلته إلى محطة بالوظة في شماء سيناء  على خط «الفردان - بئر العبد» بطول 100 كيلومتر، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، وذلك وسط استقبال حافل من الأهالي والمسؤولين.

وجاء ذلك بعد توقف دام لـ 50 عامًا، ضمن تنفيذ ممر «العريش – طابا» اللوجستي المتكامل والذى يبدأ من ميناء العريش البحري حتى منفذ طابا البري ويربط بينهما خط سكك حديد «العريش – طابا»، وهو امتداد لخط «الفردان - بئر العبد – العريش» مرورًا بمنطقة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء.

ومن جانبه حرص الفريق كامل الوزير وزير النقل على التحدث مع بعض أطفال سيناء الذين كانوا في استقباله وقال “الوزير” للأطفال:" مبروك على مصر كلها وعلى أهالي شمال سيناء".

عودة حركة قطار سيناء من جديد

يسير القطار على خط الفردان بطول 100 كيلومتر، والذي اشتمل على الكثير من الأعمال كتجديد مسافات متفرقة بطول 22 كيلومترًا وإعادة تأهيل مسافة 64 كيلومترًا، إذ تمّ رفع السكة الحالية وإعادة تأهيل الجسر ووضع قطاع تزليط جديد وإعادة تركيب السكة مرة أخرى وإعادة تركيب السكة التي سبق سرقتها أثناء فترة الانفلات الأمني بطول إجمالي 14 كيلومترًا.

يخدم الخط، نقل الركاب والبضائع، والتجمعات السكنية والصناعية والتعدينية بسيناء عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا إلى الخارج، إذ يرتبط هذا الخط مع شبكة السكك الحديدية بأنحاء الجمهورية.

خطة وزارة النقل لعودة حركة القطارات إلى سيناء بعد توقفها 

كما وضعت وزارة النقل خطة شاملة لعودة حركة القطارات بمحافظة شمال سيناء تتضمن إجراء تطوير شامل لمحطات القطارات، بالإضافة إلى مشروع تطوير كوبري الفردان تمهيدا لعبور القطارات أعلى قناة السويس دون أن يؤثر هذا الأمر على حركة الملاحة الدولية.

ويتم العمل على تأهيل وتطوير خط الفردان - بئر العبد بطول 100 كيلو متر بالإضافة إلى تطوير الوصلة من بالوظة حتى ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كيلومترًا والانتهاء من تنفيذ خط بئر العبد العريش بطول 80 كم وإنشاء الكوبري المعدني جديد بمنطقة الفردان.

كامل الوزير: تشغيل قطار سيناء أصبح واقعًا وليس تخطيطًا

الفريق كامل الوزير وزير النقل أشار في تصريحات صحفية إلى أن القطار سيقوم من الفردان إلى بالوظة، ثم إلى شرق بورسعيد بالميناء والمنطقة الصناعية، ليكمل طريقه إلى بئر العبد، مشيرًا إلى أن تشغيل القطار أصبح واقعًا وليس تخطيطًا، موضحًا أن القطار تم تجريبه من خلال مروره من على الكوبري المُقام على قناة السويس الغربية، والكوبري الآخر على قناة السويس الشرقية الجديدة، مضيفا أن هناك قطارا مخصصا للركاب وآخر للبضائع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

 

 

أهالى شمال سيناء محطة القنطرة شرق محطة بالوظة الفريق كامل الوزير تطوير خط الفردان بئر العبد خط الفردان بئر العبد

مواد متعلقة

بعد توقف 50 عامًا، اللقطات الأولى لعودة قطار سيناء للخدمة (فيديو)

الأكثر قراءة

الكيلو يصل لـ 60 جنيهًا، ارتفاع أسعار السكر اليوم في الأسواق

النواب يوافق مبدئيا على نقل تبعية صندوق مصر السيادي لمجلس الوزراء

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024

الكهرباء تعلن حالات تقنين أوضاع سارقي التيار، تعرف عليها

نائب رافضًا نقل تبعية صندوق مصر السيادي لرئيس الوزراء: رقابة البرلمان غير كافية

استقبال خاص من أهالي جلبانة لوزير النقل خلال رحلة قطار سيناء (ًصور)

استقرار أسعار الأرز اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024 بالأسواق

القسام تقصف تل أبيب بالصواريخ في الذكرى الأولى لـ 7 أكتوبر

منوعات

المزيد

74 حالة انتحار في الكويت خلال 8 أشهر

اختفاء أردنيين اثنين بالمكسيك في ظروف غامضة

الشرطة الأمريكية تعتقل طفلين اعتديا بالضرب على حاكم نيويورك السابق

ناسا تعثر على تفاصيل كيميائية مفاجئة في القمر "شارون"

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024 بالأسواق

الإجراءات القانونية والشروط الواجب توافرها عند تحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

هل يتعاقد الزمالك مع لاعب لم يشارك في مباراة منذ عامين؟! (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الحسنة من الله والسيئة من النفس؟ الشعراوي يحسم الجدل (فيديو)

ما معنى هماز، ومن هو المشاء بنميم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 7-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية