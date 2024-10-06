الإثنين 07 أكتوبر 2024
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إجراء جراحات ناجحة لزراعة القوقعة بمجمع الإسماعيلية الطبي (صور)

جانب من عمليات جراحات
جانب من عمليات جراحات القوقعة، فيتو

تمكن فريق من أمهر جراحي ووحدة زراعة القوقعة،بـ المجمع الطبى في محافظة الإسماعيلية، من إجراء عمليتين جراحيتين باستخدام الميكرسكوب الجراحى لزراعة قوقعتين داخل الاذن لفتاه تبلغ من العمر 5 سنوات وأخرى فى العقد الثالث من العمر.  

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وبذلك يرتفع إجمالى عدد حالات زراعة القوقعة داخل المجمع الطبى بالإسماعيلية الى 12 حالة. 

تكلفة زراعة القوقعة 

وتقدر تكلفة جراحة زراعة القوقعة أكثر من  600 الف جنيه بالمستشفيات الخاصة، منها حوالى 440 الف جنيه تكلفة الجهاز نفسه،  فيما لم يتحمل المنتفعين اى تكاليف مادية تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل. 

جانب من عمليات جراحات القوقعة، فيتو
جانب من عمليات جراحات القوقعة، فيتو

أعضاء الفريق الطبي والتمريض 

و قام بإجراء الجراحة الدقيقة الفريق الطبى المكون من الدكتور أحمد عبد الخالق استشارى الأنف والأذن والحنجرة وزراعة القوقعة بالقصر العينى، والدكتور محمود وحيد طبيب مقيم الانف والاذن، والدكتور أيمن التوني استشاري التخدير.  

كما ضم فريق التمريض كل من بولا جابر، وحسناء حسن، ولاء صالح وذلك تحت إشراف الدكتور هاني عبد الرحمن  رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بالمجمع الطبي.  

جانب من عمليات جراحات القوقعة، فيتو
جانب من عمليات جراحات القوقعة، فيتو

كما تتم المتابعة طبية والتأهيل ما قبل وبعد العملية بواسطة الدكتورة دينا محي أخصائي السمعيات، والدكتور شريف محمد أخصائي التخاطب.  

مناظرة اللجنة لعدة حالات 

و تجدر الإشارة أن لجنة زراعة القوقعة قد ناظرت 16 حالة اخري تمهيدًا لحصولهم علي الموافقات المسبقة وانضمامهم لقافلة زراعة القوقعة، واستعادة القدرة على السمع فى مسار يزرع الامل فى نفوس المرضى وذويهم. 

جانب من عمليات جراحات القوقعة، فيتو
جانب من عمليات جراحات القوقعة، فيتو

حيث يخضع المريض لعملية تقييم شامل،قبل التدخل الجراحى من قبل فريق طبي متخصص، لتحضير الحالات المناسبة والملائمة لعملية الزراعة بناءً على معايير طبية محددة. 

 تضم جلسات تأهيل سمعي،ولغوي قبل العملية لمدة ثلاثة أشهر استعدادًا  لاستقبال الأصوات الجديدة. 

وتتم زراعة القوقعة تحت التخدير العام وتستغرق من  ساعة إلى ساعتين، حيث يتم تركيب الجهاز الإلكتروني داخل الأذن وتوصيله بالعصب السمعي ويتم فحص عمل الجهاز والتأكد من سلامة المريض بعد العملية.

ثم يتم عمل تأهيل سمعى ومتابعة دورية للمريض من قبل الفريق الطبي لتقييم مدى التقدم وتحسين أداء الجهاز حيث يستمر المريض في تلقي جلسات تأهيل لمساعدته على التكيف مع الاصوات الجديدة وتطوير مهارات التواصل اللغوى لديهم. 

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