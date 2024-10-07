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أخبار مصر

بالأرقام، الخط الأول لـ مترو الأنفاق الأكثر نقلا للركاب

مترو
مترو
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مترو الانفاق، تابعت إدارة مترو الأنفاق انتظام حركة القطارات على كافة المحطات، وعقد المهندس علي فضالي العضو المنتدب للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، اجتماعا بقيادات المترو لمناقشة الاستعدادات الخاصة ببداية العام الدراسي. 

بالأرقام أعداد ركاب المترو 

وقام المهندس خالد صبرة  رئيس مجلس إدارة مترو الأنفاق بمتابعة حركة تشغيل المترو، والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة الأعطال وسرعة التعامل معها ان وجدت 

وشدد صبرة  على أهمية متابعة الركاب وكثافات المحطات لسرعة التدخل لتشغيل قطارات إضافية حال وجود كثافة بأي من المحطات.

أعداد ركاب مترو الأنفاق خلال الـ 24 ساعة الماضية

ومن ناحية أخرى، بلغت أعداد ركاب مترو الأنفاق خلال الـ  24 ساعة الماضية  2 مليون و100 ألف راكب على الخطين الأول والثانى من  خطوط المترو.

 والخط الثاني شبرا - المنيب بـ مليون راكب.

وقال مصدر مسئول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق: إن المترو يعمل على تقديم أفضل خدمة للراكب، سواء ارتفعت أعداد الركاب أو انخفضت، وأنه بالرغم من التراجع الكبير فى أعداد الركاب إلا أن المترو يعمل بكامل طاقته لتقديم أفضل خدمة.

ومن ناحية أخرى، أكد مصدر بمترو الانفاق، أن المترو يراقب الحركة على مدار الساعة على الخطوط  الثلاث لتقديم أفضل خدمة. 

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الخطين الأول والثانى الخط الاول لمترو الانفاق انتظام حركة القطارات المهندس خالد صبره العضو المنتدب

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